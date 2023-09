Kako popraviti NameDrop koji ne radi na iPhoneu

By

Značajka NameDrop na iPhoneu prikladan je način za dijeljenje kontakt podataka s drugim korisnicima iPhonea putem AirDropa. Međutim, neki korisnici su imali problema s NameDropom koji nije radio. Iako je točan razlog iza ovog problema nejasan, postoji nekoliko rješenja koja možete isprobati.

Najprije provjerite podržava li vaš iPhone značajku NameDrop. NameDrop radi samo na odabranim modelima iPhonea koji su kompatibilni s iOS-om 17. Ako imate iPhone X ili prethodni model, on neće podržavati iOS 17 i stoga NameDrop neće raditi na vašem uređaju. Osim toga, i vaš iPhone i iPhone primatelja moraju imati instaliran iOS 17 kako bi NameDrop ispravno funkcionirao.

Još jedan uobičajeni razlog zašto NameDrop ne radi je neispravna upotreba geste NameDrop. Da biste koristili ovu značajku, morate približiti gornje dijelove dva iPhonea. Provjerite dodiruju li se gornji dijelovi oba iPhonea ili ih postavite zajedno.

Ako ste slučajno onemogućili postavku "Bringing Devices Together", to također može uzrokovati kvar NameDropa. Da biste to provjerili, idite na aplikaciju Postavke, otvorite Općenito i dodirnite AirDrop postavke. Provjerite je li prekidač "Spajanje uređaja" uključen.

Problemi s Bluetooth i WiFi vezom također mogu utjecati na značajku NameDrop. Pokušajte isključiti i uključiti Bluetooth i WiFi na oba iPhonea da vidite hoće li to riješiti problem.

Prema zadanim postavkama vidljivost AirDropa postavljena je na "Kontakti" na iPhone uređajima. Međutim, budući da se NameDrop koristi za dijeljenje podataka o kontaktu s korisnicima iPhonea koji nisu u vašim kontaktima, vidljivost AirDropa morate postaviti na “Svi” kako bi NameDrop ispravno radio. To se može učiniti u AirDrop postavkama.

Ponekad se jednostavnim ponovnim pokretanjem mogu riješiti manje greške ili problemi sa softverom. Pokušajte ponovno pokrenuti svoj iPhone kako biste vidjeli rješava li to problem NameDrop koji ne radi.

Ako nijedno od gore navedenih rješenja ne uspije, resetiranje mrežnih postavki na vašem iPhoneu i iPhoneu druge osobe može pomoći. Međutim, imajte na umu da će poništavanje mrežnih postavki ukloniti spremljene WiFi mreže i prethodno dodane Bluetooth uređaje.

Općenito, ako imate problema s NameDropom koji ne radi na vašem iPhoneu, isprobajte ove popravke kako biste riješili problem i uživajte u pogodnostima dijeljenja kontakata putem AirDropa.

