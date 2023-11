Novi način igre i ažuriranja za rani pristup dolaze u Against the Storm

Izdavač Hooded Horse najavio je da će popularna igra Against the Storm napustiti rani pristup sljedeći mjesec s dugo očekivanim ažuriranjem 1.0. Ovo ažuriranje uvest će potpuno novi način igre pod nazivom Kraljičina ruka, koji je posebno dizajniran da izazove iskusne igrače jedinstvenim pravilima i nagradama.

Against the Storm, opisan kao "graditelj mračnih fantastičnih gradova", uranja igrače u postapokaliptični svijet u kojem moraju obnoviti civilizaciju usprkos razornim kišama. Kao kraljičin potkralj, igrači predvode raznoliku skupinu preživjelih uključujući ljude, dabrove, guštere, lisice i harpije. Zajedno moraju osvojiti divljinu i osigurati budućnost čovječanstvu.

Jedan od najuzbudljivijih aspekata nadolazećeg ažuriranja je dodavanje Kraljičine ruke. Ovaj način igre predstavlja igračima ultimativni izazov ponovnog kovanja Adamantovog pečata unutar jednog ciklusa. Kao najteži izazov u igri, Queen's Hand će čak i najiskusnije igrače dovesti do njihovih granica.

Tijekom razdoblja ranog pristupa, Against the Storm je doživio značajan razvoj, s redovitim ažuriranjem sadržaja svaka dva tjedna. Ova su ažuriranja donijela širok raspon većih i manjih promjena u igru, uključujući dodavanje novih vrsta kao što su ljudi Fox i poboljšanja mehanike završetka igre. Hooded Horse je izjavio da će se ovaj ritam ažuriranja nastaviti do potpunog izdanja igre.

Sa svojim zanimljivim igranjem i zadivljujućom pričom, Against the Storm je prikupio predanu bazu obožavatelja. Na Steamu je igra dobila izrazito pozitivnu ocjenu korisnika od 95% od gotovo 14,500 recenzija. Igrači su pohvalili njegovu impresivnu mehaniku izgradnje svijeta i izazovno igranje.

Ljubitelji igre Against the Storm mogu se veseliti službenom izdanju igre 8. prosinca. Osim što će biti dostupna u Microsoft Storeu, igra će se također pridružiti biblioteci PC Game Pass, zahvaljujući nedavnom partnerstvu s Microsoftom. Ova će suradnja donijeti igru ​​još široj publici i pružiti pretplatnicima na Game Pass novo i uzbudljivo iskustvo.

Bilo da ste iskusan igrač ili ste novi u žanru, nadolazeće ažuriranje Against the Storm obećava da će pružiti nezaboravno iskustvo igranja. Pripremite se suočiti se s izazovima opustošenog svijeta i obnoviti civilizaciju unatoč svim izgledima.

