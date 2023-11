Gradonačelnik Pasadene poziva zajednicu na godišnju svečanost paljenja svjetla na blagdanskom drvcu

Grad Pasadena s oduševljenjem najavljuje gradonačelnikovu godišnju svečanost paljenja svjetla za blagdane, koja će se održati u petak, 1. prosinca, u Gradskoj vijećnici. Ovaj dugo iščekivani događaj, čiji je domaćin gradonačelnik Victor M. Gordo, obećava nezaboravnu večer ispunjenu blagdanskim raspoloženjem i veseljem u kojem će uživati ​​cijela obitelj.

Od 5 do 7 sati posjetitelji mogu sudjelovati u raznim aktivnostima, uključujući nastupe uživo lokalnih pjevača i plesača, kao i rukotvorine za djecu koje pruža Armory Center for the Arts. Događaj će također ponuditi divno lagano osvježenje, pa čak i poseban posjet samog Djeda Mraza. Ne zaboravite ponijeti svoj fotoaparat kako biste zabilježili one dirljive blagdanske trenutke na raznim foto stanicama diljem mjesta.

Vrhunac večeri bit će svečano paljenje službenog gradskog drvca gradonačelnika Gorda u 6 sati. Kako biste osigurali izvrstan pogled na ovaj čarobni trenutak, svakako dođite ranije i osigurajte si prvo mjesto u Gradskoj vijećnici. Parking je dostupan, ali svakako dođite na vrijeme kako biste osigurali mjesto.

U duhu darivanja, Vatrogasna postrojba Pasadene prikupljat će donacije za godišnju akciju Spark of Love Toy Drive. Ako imate sredstava, razmislite o donošenju novih, nezamotanih igračaka, sportske opreme ili darovnih kartica kako biste pomogli da blagdanska sezona bude ljepša za lokalnu djecu i tinejdžere koji nemaju dovoljno usluga.

Za one koji ne mogu osobno prisustvovati događaju, ne brinite! Videozapis ceremonije bit će dostupan kasnije, kako bi svi mogli doživjeti radosni događaj.

Kako biste podijelili vlastito osvjetljenje drvca i fotografije Djeda Božićnjaka, svakako označite grad Pasadena na Instagramu, Facebooku i Twitteru. Dijelit će što više ovih blagdanskih snimaka. Također možete pogledati prošlogodišnji album sa slikama da biste vidjeli čarobne trenutke koje događaj donosi.

Povežite se s gradom Pasadena tako što ćete posjetiti njihovu web stranicu na CityOfPasadena.net ili ih pratiti na Twitteru, Instagramu i Facebooku. Ako imate bilo kakvih pitanja ili trebate pomoć, slobodno nazovite Centar za usluge građanima tijekom radnog vremena na (626) 744-7311.

Pridružite se gradonačelniku Gordu i cijeloj zajednici na gradonačelnikovoj godišnjoj ceremoniji paljenja svjetla na blagdanskom drvcu za očaravajuću večer, stvarajući trajna sjećanja za sve. To je događaj koji ne želite propustiti!