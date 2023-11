By

Je li Lowes u vlasništvu Walmarta?

U svijetu maloprodajnih divova lako se zbuniti koje tvrtke posjeduju koje. Jedno često pitanje koje se često postavlja jest je li Lowe's, popularna trgovina za kućne potrepštine, u vlasništvu Walmarta. Zadubimo se u ovu temu i razjasnimo sve zablude.

Vlasništvo:

Ne, Lowe's nije u vlasništvu Walmarta. Ova dva trgovačka diva odvojeni su subjekti s vlastitom vlasničkom strukturom. Lowe's Companies, Inc., poznatija kao Lowe's, javno je poduzeće uvršteno na burzu u New Yorku. S druge strane, Walmart Inc., također javna tvrtka, upravlja vlastitim lancem maloprodajnih trgovina.

O Lowe's:

Lowe's je poznata američka trgovina kućanskih aparata i kućanskih aparata koja nudi široku paletu proizvoda za entuzijaste „uradi sam“, vlasnike kuća i poduzetnike. Osnovan 1946., Lowe's je izrastao u drugu najveću prodavnicu kućnih potrepština u Sjedinjenim Državama, s tisućama trgovina diljem zemlje. Tvrtka se fokusira na pružanje kvalitetnih proizvoda kupcima, iznimnu uslugu i stručne savjete za njihove projekte poboljšanja doma.

O Walmartu:

Walmart, osnovan 1962. godine, najveći je svjetski trgovac na malo. Upravlja lancem hipermarketa, diskontnih robnih kuća i trgovina mješovitom robom u raznim zemljama. Walmart je poznat po svojoj strategiji "svakodnevnih niskih cijena", nudeći širok raspon proizvoda po pristupačnim cijenama. Tvrtka je značajno prisutna u Sjedinjenim Državama i glavni je igrač u globalnoj maloprodajnoj industriji.

PITANJA:

P: Postoje li veze između Lowe'sa i Walmarta?

O: Dok su Lowe's i Walmart maloprodajni divovi, nema izravnih veza ili vlasničkih veza između dvije tvrtke.

P: Mogu li pronaći slične proizvode u Lowe's i Walmartu?

O: Da, i Lowe's i Walmart nude razne proizvode za uređenje doma, iako se njihov odabir proizvoda i strategije cijena mogu razlikovati.

P: Koja je tvrtka veća, Lowe's ili Walmart?

O: Walmart je znatno veći od Lowe's u smislu prihoda, broja trgovina i globalne prisutnosti.

Zaključno, Lowe's i Walmart su odvojeni subjekti s vlastitim vlasničkim strukturama. Iako obje tvrtke djeluju u industriji maloprodaje, imaju različite poslovne modele i strategije. Dakle, sljedeći put kada budete planirali projekt poboljšanja doma, znat ćete kamo se uputiti – Lowe za vaše DIY potrebe i Walmart za svakodnevne jeftine proizvode.