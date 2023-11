Insta360 Ace kamere: Nova generacija akcijskih kamera

By

Insta360 je nedavno izdao svoju najnoviju liniju akcijskih kamera, seriju Ace, koja nudi uzbudljive nove značajke za vlogere i avanturističke entuzijaste. Ove kamere, inspirirane popularnom serijom GoPro Hero, dolaze s jedinstvenim preklopnim zaslonom koji čini kadriranje snimaka i snimanje vlogova lakšim nego ikad prije. Serija Ace dostupna je u dva modela: obični Ace fotoaparat počevši od 379.99 USD i vodeća verzija Ace Pro za 449.99 USD, opremljena Leica optikom i iznimnim performansama pri slabom osvjetljenju.

Standardna Ace kamera može se pohvaliti senzorom slike od 1/2 inča, što joj omogućuje snimanje u visokokvalitetnom 6K pri 30 sličica u sekundi. Oba modela mogu snimati nevjerojatne 4K snimke velikom brzinom od 120 sličica u sekundi i snimati zapanjujuće fotografije od 48 MP. S novim pet-nanometarskim AI čipovima Ace kamera, značajke poput PureVideo poboljšavaju performanse pri slabom osvjetljenju uklanjanjem šuma u snimci u stvarnom vremenu, što rezultira jasnim i jasnim videozapisima.

Ono što izdvaja Ace kamere je njihov inovativni pokretni zaslon. Za razliku od malih prednjih zaslona na drugim akcijskim kamerama, serija Ace predstavlja veliki stražnji zaslon osjetljiv na dodir od 2.4 inča koji se može okrenuti prema gore za bolju vidljivost tijekom snimanja. Ova značajka ne samo da pomaže u preciznom kadriranju, već također reagira na geste ruku, omogućujući snimanje bez upotrebe ruku i čineći je savršenom za snimanje TikTok plesnih izvedbi.

Osim toga, Ace kamere nude niz praktičnih značajki za poboljšanje korisničkog iskustva. Korisnici mogu pauzirati video snimke bez prekidanja isječka, otkazati aktivna snimanja jednim pritiskom na tipku i promijeniti omjere slike nakon snimanja radi veće fleksibilnosti u uređivanju videa. Značajka AI highlights assistant štedi vrijeme automatskim identificiranjem i izrezivanjem akcijskih snimaka iz velikih video zapisa, a značajka AI Warp generira prilagođene efekte na temelju upita.

Mogućnosti povezivanja Ace kamera jednako su impresivne. Mogu se neprimjetno povezati s Apple satovima i Garmin uređajima, omogućujući preklapanje GPS podataka poput nadmorske visine i brzine na video snimke. Ova značajka posebno je korisna za ljubitelje aktivnosti na otvorenom koji žele dokumentirati svoje avanture točnim podacima i upravljati kamerom sa svojih zapešća.

S vodootpornim dizajnom, Ace fotoaparati savršeni su za snimanje podvodnih trenutaka, s mogućnošću uranjanja do 33 stope bez ikakvih dodatnih dodataka. Za ekstremnije podvodne aktivnosti, dodatak Dive Case korisnicima omogućuje ronjenje do 196 stopa. Unutarnje baterije fotoaparata nude vrijeme snimanja od 100 minuta u 4K30 s aktivnim HDR-om i mogu se brzo napuniti do 80% u samo 22 minute s punjačem za napajanje.

Insta360 je poznat po svojim inovativnim kamerama od 360 stupnjeva poput X3 i One RS. Međutim, sa serijom Ace, tvrtka ide u novom smjeru dizajnirajući jednostavnije i svestranije akcijske kamere koje služe široj publici.

FAQ

1. Koji je raspon cijena za Insta360 Ace kamere?

Insta360 Ace kamere koštaju 379.99 USD za obični model i 449.99 USD za verziju Ace Pro.

2. Mogu li Ace kamere snimati videozapise visoke razlučivosti?

Da, i obična Ace kamera i Ace Pro verzija mogu snimati 4K videozapise. Kamera Ace podržava razlučivost do 6K pri 30 sličica u sekundi, dok Ace Pro može ići do 8K pri 24 sličice u sekundi.

3. Koje su značajke Ace kamera koje se ističu?

Izvanredne značajke Ace kamera uključuju preklopni zaslon za jednostavno vlogging, video poboljšanja pokretana umjetnom inteligencijom, kontrole pokretima ruke i povezivanje s Apple satovima i Garmin uređajima za preklapanje GPS podataka.

4. Jesu li Ace kamere vodootporne?

Da, Ace kamere imaju vodootporan dizajn koji im omogućuje uronjenje do 33 stope pod vodom. S dodatkom Dive Case, mogu izdržati dubine do 196 stopa.

5. Gdje mogu kupiti Insta360 Ace kamere?

Kamere Insta360 Ace dostupne su za kupnju na službenoj web stranici Insta360 (insta360.com) i Amazonu.