Black Friday Gaming Monitor ponude: pronalaženje savršenog spoja za vaše potrebe

Kako se bliži sezona ponuda Crnog petka, vrijeme je da krenete u potragu za najboljim ponudama monitora za igre. Bilo da ste povremeni igrač ili strastveni entuzijast, nikad nije bilo bolje vrijeme za nadogradnju vašeg monitora. Uz popuste koji dosežu stotine dolara, možete pronaći monitor koji odgovara i vašem budžetu i potrebama performansi.

Kada je riječ o monitorima za igranje, veličina je samo jedan faktor koji treba uzeti u obzir. Od opcija od 24.5 inča do masivnog Samsung Odyssey Neo G57 od 9 inča, možete pronaći zaslon koji odgovara vašem prostoru i željama. Ali postoji više od same veličine. Brzine osvježavanja u rasponu od 120 Hz do 500 Hz, ravni ili zakrivljeni paneli, tehnologije panela kao što su IPS, VA i OLED te rezolucije od Full HD do Dual 4K nude širok raspon izbora.

Kako bismo vam pomogli u navigaciji kroz more opcija, evo nekoliko stvari koje trebate uzeti u obzir:

Razlučivost zaslona:

Razlučivost monitora za igranje igra ključnu ulogu u kvaliteti slike. Dok je 1080p (1920 x 1080) najjeftinija opcija, 1440p (2560 x 1440) postiže savršenu ravnotežu između cijene i kvalitete slike. Ako tražite više detalja, 4K rezolucije (3840 x 2160) nude najvišu razinu vizualne vjernosti.

Brzina osvježavanja:

Viša stopa osvježavanja osigurava glatkije slike, a 500 Hz je vrhunac današnjih monitora za igranje. Međutim, za većinu igrača, stope osvježavanja od 120, 144 ili 165 Hz više su nego dovoljne, budući da su ove stope često ograničene na većini grafičkih kartica.

Nvidia G-Sync ili AMD FreeSync?

Nvidia G-Sync i AMD FreeSync su adaptivne tehnologije sinkronizacije koje poboljšavaju igranje eliminirajući trganje zaslona i zastajkivanje. G-Sync je kompatibilan samo s Nvidia grafičkim karticama, dok FreeSync radi isključivo s AMD grafičkim karticama. Vrijedno je napomenuti da neki monitori mogu pokretati G-Sync čak i ako imaju FreeSync certifikat, ali rezultati mogu varirati ovisno o marki i modelu.

Zahtjevi grafičke kartice za više rezolucije:

Ako ciljate na 4K igranje, opcije prethodne generacije kao što su GeForce RTX 3080 ili Radeon RX 6900 XT su održiv izbor. Međutim, za najbolje iskustvo s visokim brojem sličica u sekundi i postavkama kvalitete, najbolje su grafičke kartice kao što su GeForce RTX 4090 i Radeon RX 7900 XTX, osobito kada igrate na Dual 4K panelima.

Tehnologije panela:

IPS zasloni nude izvrsnu reprodukciju boja i kutove gledanja, dok se VA monitori ističu omjerom kontrasta i razinama crne boje. OLED paneli pružaju najživopisnije boje, duboku crnu i brzo vrijeme odziva. Svaka tehnologija ploče ima svoje prednosti i prikladna je za različite igračke preferencije.

Imajući ove čimbenike na umu, sada možete donijeti informiranu odluku kada tražite najbolje ponude monitora za igre ovog Crnog petka. Bilo da tražite brzi FHD monitor, idealnu QHD rezoluciju za grafičke kartice srednjeg ranga, impresivno UWQHD iskustvo ili vrhunski Dual QHD zaslon, postoji savršen izbor za vas.

PITANJA:

P: Jesu li gaming monitori obično sniženi tijekom Crnog petka?

O: Da, monitori za igranje često dobivaju značajne popuste tijekom sezone ponuda Crnog petka.

P: Koji je najvažniji aspekt koji treba uzeti u obzir pri odabiru monitora za igre?

O: Razlučivost zaslona vjerojatno je najvažnija specifikacija koju treba uzeti u obzir jer utječe na kvalitetu slike.

P: Koja je idealna stopa osvježavanja za monitore za igranje?

O: Dok veće stope osvježavanja daju glatkije slike, stope od 120, 144 ili 165 Hz prikladne su za većinu igrača.

P: Koje su razlike između Nvidia G-Sync i AMD FreeSync?

O: G-Sync je kompatibilan s Nvidia grafičkim karticama, dok je FreeSync dizajniran za AMD grafičke kartice.

P: Podržavaju li svi monitori za igranje 4K rezoluciju?

O: Ne, ne podržavaju svi monitori za igranje 4K rezoluciju. Važno je provjeriti specifikacije svakog pojedinog monitora.

P: Koja tehnologija panela nudi najbolju reprodukciju boja?

O: OLED ploče pružaju najživopisnije i najtočnije boje.

P: Jesu li gaming monitori s višim rezolucijama skuplji?

O: Općenito, monitori s višim razlučivostima, kao što su 4K ili Dual 4K, obično su skuplji od onih s nižim razlučivostima.