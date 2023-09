Kako dovršiti liniju potrage za baštinom noćnih vilenjaka u igri World of Warcraft

By

Linija zadataka Night Elf Heritage u World of Warcraft nudi igračima priliku da zarade poseban set oklopa. Međutim, posebno jedna potraga, "Stepping into the Shadows", izaziva zbunjenost i frustraciju kod igrača. Evo vodiča o tome kako uspješno dovršiti ovu potragu i nastaviti s linijom zadataka Naslijeđa noćnih vilenjaka.

U "Stepping into the Shadows", igrači moraju ugasiti šest Felflame Braziersa i "otkriti što vreba u dubinama Shadow Hold." Glavni cilj ove misije je otpratiti Maiev Shadowsong kroz Shadow Hold. Važno je napomenuti da Maiev hoda vrlo sporim tempom i igrači moraju biti uz nju tijekom cijele potrage.

Tijekom pratnje, igrači moraju ostati unutar plave kupole koja okružuje Maiev. Napuštanje kupole rezultirat će time da će Maiev prekoriti igrača i stati na nekoliko trenutaka dok se ne vrate. Ako igrači napuste kupolu na dulje vrijeme, morat će napustiti potragu i započeti ispočetka.

Dok igrači prolaze kroz Shadow Hold s Maiev, moraju također ugasiti zelene žeravnice Felflame Braziers koje ona usput pokazuje. Nakon što se šest žeravnica ugasi i igrači stignu do dna Shadow Hold, dobit će kredit za dovršetak misije.

Važno je napomenuti da igrači ne mogu ubiti Orc Warlocka po imenu Cultist Nethus, koji se nalazi na dnu Shadow Hold-a, prije nego otprate Maiev cijelim putem dolje. Igrači moraju ostati uz Maiev dok ne dođu do Cultista Nethusa.

Ako igrači greškom poraze kultista Nethusa prije nego što dovrše pratnju, morat će napustiti potragu i započeti ispočetka. Međutim, nakon što se “Stepping into the Shadows” uspješno završi, ostatak lanca potrage sastoji se uglavnom od kinematografije i lakih ciljeva.

Ispunjavanje niza misija Night Elf Heritage može biti izazov, ali uz ovaj vodič, igrači će se moći kretati kroz "Stepping into the Shadows" i nastaviti svoje putovanje kako bi zaradili oklop Night Elf Heritage.

Izvor: Dot Esports