Astrofizičar Brian May, najpoznatiji kao glavni gitarist legendarne rock grupe Queen, dao je značajan doprinos NASA-inoj misiji OSIRIS-REx. May, koja ima doktorat iz astrofizike, bila je uključena u mapiranje asteroida Bennu s kojeg je misija trebala preuzeti uzorak.

Mayeva suradnja s NASA-om započela je 2015. godine kada je radio na misiji New Horizons, koja je poslala svemirsku letjelicu da preleti Pluton. Stvorio je prvu visokokvalitetnu stereo sliku Plutona, prikazujući svoj talent ne samo kao rock glazbenik već i kao astrofizičar.

Za misiju OSIRIS-REx May je radila zajedno sa znanstvenicom Claudijom Manzoni na stvaranju realističnih 3D slika svemirskih misija. Koristeći te slike, May je pomogla mapirati Bennu i pronaći sigurnu zonu slijetanja za sondu koja će prikupiti uzorak asteroida. Njegova stručnost i inovativni pristup impresionirali su ravnatelja misije Dantea Laurettu, koji je Mayine stereouređaje opisao kao "odličan alat" koji je pomogao u potrazi za prikladnim mjestom za slijetanje.

Mayeva predanost znanosti i istraživanju svemira očita je u njegovoj uključenosti u NASA-ine projekte. Njegova strast prema astronomiji dovela ga je do doktorata iz astrofizike, a on nastavlja pridonositi tom polju dok također daje trajne doprinose svijetu glazbe kao tekstopisac za Queen.

Slijetanje kapsule s uzorkom OSIRIS-REx u pustinji Utah 24. rujna obilježit će značajnu prekretnicu u NASA-inoj misiji vraćanja uzorka asteroida na Zemlju. Doprinosi Briana Maya misiji ističu jedinstveno sjecište glazbe i znanosti, pokazujući talente i različite interese pojedinaca u njihovim nastojanjima izvan njihovih primarnih područja stručnosti.

