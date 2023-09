Uštedite na GoPro HERO10: nabavite ga za 249.99 USD!

By

Ako ste u potrazi za vrhunskom akcijskom kamerom, sada je savršeno vrijeme da kupite GoPro HERO10. Trenutačno je u prodaji za samo 249 dolara kod više prodavača, uključujući Amazon, Best Buy i službenu GoPro web stranicu. Iako bi neki mogli tvrditi da popust nije tako značajan kao što se čini zbog prenapuhane cijene u maloprodaji, to je još uvijek odlična ponuda za one koji žele uhvatiti svoje avanture u nevjerojatnim detaljima.

GoPro HERO10 je u početku imao cijenu od 449.99 dolara, ali je u međuvremenu snižen na 350 dolara. A sada, s ovom akcijom, možete ga dobiti po još nižoj cijeni od 249.99 USD. Ovaj popust od 100 USD omogućuje vam uživanje u nevjerojatnim značajkama kao što su 5.3K video rezolucija, fotografije od 23 megapiksela i HyperSmooth 4.0 stabilizacija uz djelić cijene.

Bilo da ste ovisnik o adrenalinu koji želi dokumentirati svoje ekstremne sportske aktivnosti ili jednostavno netko tko želi zabilježiti svakodnevne trenutke s iznimnom jasnoćom, GoPro HERO10 savršen je suputnik. Njegove napredne značajke osiguravaju da je svaki snimak oštar, jasan i impresivan.

Ne propustite ovu priliku za veliku uštedu na GoPro HERO10. Zgrabite svoju sada po sniženoj cijeni od 249.99 USD na Amazonu, Best Buyu ili GoPro web stranici.

Izvori:

– GoPro web stranica