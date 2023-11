Google Fi Wireless nudi 75 USD popusta na Pixel Watch 2 LTE za postojeće pretplatnike

Google Fi Wireless nudi posebnu ponudu za Crni petak za postojeće MVNO pretplatnike, nudeći popust od 75 USD na Pixel Watch 2 LTE. Kako bi iskoristili popust, korisnici trebaju upotrijebiti promotivni kod BLACKFRIDAY tijekom naplate, čime se cijena spušta na 324.99 USD. Međutim, Google nije precizirao trajanje ove ponude, stoga se zainteresiranim kupcima preporučuje da kupnju obave što prije.

U međuvremenu, Google Store u SAD-u i drugi trgovci prodaju originalni Pixel Watch (Wi-Fi) po cijeni od 199.99 USD, dok LTE model ima cijenu od 249.99 USD nakon što je dobio popust od 80 USD. Ostaje za vidjeti hoće li Google nastaviti s prodajom prethodnog nosivog uređaja kao pristupačnije opcije u liniji.

Uz popust na Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless također nudi popust od 10 USD na razne narukvice za Pixel Watch kao što su Active, Stretch, Leather i Two-Tone Leather, kao i 10 USD popusta na kabel za punjenje , dostupno u Google Storeu.

Nadalje, Google Fi je uveo nekoliko drugih ponuda za Crni petak za svoje korisnike. To uključuje: 699 USD povrata za Pixel 8 nakon 24 kredita mjesečnog računa kada se prijavite za plan Unlimited Plus do kraja godine, 200 USD popusta na sve kupnje Pixela 8 odmah uz promotivni kod EXTRA200, uštedu od 300 USD za Pixel 8 za postojećim kupcima i do 550 dolara natrag nakon 24 mjeseca na najnovijim uređajima Samsung Galaxy S23. Osim toga, korisnici mogu imati koristi od 600 USD natrag na Motorola razr+ nakon 24 kredita mjesečnog računa.

Ako razmišljate o kupnji Pixel Watcha 2 LTE ili drugih Google Fi ponuda za Crni petak, svakako iskoristite ove vremenski ograničene ponude i uživajte u ekskluzivnim popustima na svoje omiljene uređaje.

FAQ

1. Mogu li iskoristiti popust od 75 USD na Pixel Watch 2 LTE ako nisam postojeći pretplatnik na Google Fi Wireless?

Ne, popust od 75 USD na Pixel Watch 2 LTE posebno se nudi postojećim MVNO pretplatnicima na Google Fi Wireless. Ako niste trenutačni pretplatnik, možda ne ispunjavate uvjete za ovu konkretnu ponudu.

2. Koliko dugo vrijedi ponuda za Black Friday za Pixel Watch 2 LTE?

Google nije pružio konkretne informacije o trajanju ponude za Crni petak za Pixel Watch 2 LTE. Preporučamo kupnju što prije kako ne biste propustili popust.

3. Postoje li neki drugi popusti dostupni na Google Fi za Crni petak?

Da, uz ponudu Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless nudi popuste na razne uređaje, uključujući uređaje Pixel 8 i Samsung Galaxy S23. Također postoje popusti na narukvice za Pixel Watch i kabel za punjenje.

4. Mogu li kombinirati više ponuda za Crni petak na Google Fi Wireless?

Iako se određene kombinacije mogu razlikovati, trebali biste moći iskoristiti više ponuda za Crni petak na Google Fi Wirelessu. Na primjer, ako ste postojeći pretplatnik, možete iskoristiti popust na Pixel Watch 2 LTE kao i popuste na druge uređaje kao što je Pixel 8.

5. Gdje mogu pronaći više informacija o Google Fi Wirelessu i njegovim ponudama za Crni petak?

Možete posjetiti web mjesto Google Fi Wireless ili pratiti njihove službene kanale na društvenim mrežama kako biste saznali više o njihovim ponudama za Crni petak. Osim toga, web stranice i forumi s tehnološkim vijestima također mogu pružiti dodatne pojedinosti o ovim ponudama.