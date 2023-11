Destiny 2 pozdravlja Bijelog vuka: novi val suradnje

By

Igrači Destiny 2, radujte se! Bungie je upravo najavio uzbudljivu suradnju s proslavljenim RPG-om CD Projekt Reda, The Witcher 3. Nudeći jedinstveni zaokret igračima, predstavljena su tri nova kompleta oklopa koji vam omogućuju da utjelovite ikoničnog Geralta od Rivije. Međutim, postoji kvaka: ove nove maske dolaze u vrijeme kada Destiny 2 doživljava najnižu točku u godinama.

U priopćenju za tisak, Bungie je otkrio dolazak ove suradnje u igri, koja se poklapa sa Sezonom želja 28. studenoga. “Čuvari se mogu transformirati u ubojice čudovišta s novom kozmetikom inspiriranom Geraltom od Rivije,” objavio je Bungie. Uz ukrase oklopa, igrači također mogu očekivati ​​Ghost shell, brod, Sparrow, emote i finišer kako bi dovršili crossover iskustvo.

Iako točne cijene kompleta oklopa još nisu otkrivene, prethodne suradnje, kao što je Assassin's Creed, obično su imale cijenu od 20 dolara po kompletu. Ako isto vrijedi i ovdje, igrači mogu predvidjeti da će potrošiti 60 dolara za kupnju sva tri seta, čak i bez uračunavanja cijene školjke Ghost i drugih predmeta. Primjetno je da prethodni crossover setovi nisu bili dostupni za kupnju pomoću valute u igri, što znači da je pravi novac jedini način da ih dobijete.

Za obožavatelje The Witcher franšize, ove nove maske su nesumnjivo primamljive. Međutim, njihovo predstavljanje nije moglo doći u izazovnije vrijeme za Destiny 2. Igra se suočila s turbulentnom godinom, koja je kulminirala odlukom Bungieja da otpusti 100 zaposlenika, zaostajanjem za projekcije prihoda za 45 posto i odgađanjem The Final Shape proširenje za tri mjeseca. Uz rekordno nizak broj igrača na Steamu, postojeće frustracije unutar zajednice samo su eskalirale.

Dok gledamo naprijed u Season of the Wish, koji obećava razotkriti misterij Destiny 2 koji datira pet godina unazad, neizvjesnosti se nadvijaju nad budućnošću igre. Pitanje skupih kompleta oklopa i dalje je bolna točka zajednice. Kako bi ublažio dio nezadovoljstva, Destiny 2 ponudio je jedan od svojih novih kompleta oklopa besplatno prošlog rujna. Međutim, kako naglašava Forbesov pisac Paul Tassi, uvjeravanje igrača da ulože u još jednu suradnju tako brzo nakon otpuštanja osoblja nedvojbeno će biti izazovan zadatak, bez obzira na vizualnu privlačnost novih setova.

PITANJA:

1. Koliko će koštati novi kompleti oklopa inspirirani Witcherom?

Točne cijene još nisu otkrivene, ali na temelju prošlih suradnji, igrači mogu očekivati ​​da će setovi biti cijenjeni otprilike 20 dolara po komadu.

2. Mogu li se kompleti oklopa nabaviti pomoću valute u igri?

Ne, tradicionalno su crossover setovi bili dostupni za kupnju samo pravim novcem, a ne valutom u igri.

3. Zašto se Destiny 2 suočava s izazovima?

Destiny 2 je doživio burnu godinu, uključujući otpuštanja, promašene projekcije prihoda i kašnjenja u proširenjima.

4. Koji su napori uloženi u rješavanje nezadovoljstva igrača?

U pokušaju da malo ublaži bijes, Destiny 2 je u rujnu ponudio jedan od svojih novih kompleta oklopa besplatno.