Novi Game Studios blistaju na dodjeli nagrada TIGA 2023

Britansko trgovačko tijelo TIGA nedavno je održalo svoju godišnju ceremoniju dodjele nagrada, odajući počast izvanrednim postignućima u industriji igara. Ovogodišnje nagrade pokazale su inovativnost i kreativnost novih studija za igre, ističući njihov doprinos svijetu igara koji se stalno razvija.

Pobjednik ceremonije bio je Dlala Studios, koji je osvojio prestižnu nagradu za igru ​​godine za svoju zadivljujuću kreaciju, Disney Illusion Island. Ova očaravajuća igra ne samo da je osigurala najveću čast, već je osvojila i titulu najbolje društvene igre, osvajajući igrače svojim impresivnim igranjem i zadivljujućom pričom.

Ustwo Games pojavio se kao još jedan značajan pobjednik, osvojivši priznanja u dvije kategorije. Sa svojom provokativnom igrom, Desta: The Memories Between, Ustwo Games ne samo da su osvojili nagradu za raznolikost, već su primili i priznanje za kreativnost u igrama. Desta: The Memories Between zadire u nove dimenzije pripovijedanja, nudeći igračima svježe i impresivno iskustvo igranja.

Sumo Digital, istaknuti studio poznat po svojoj izuzetnoj izradi, osigurao je nagradu za najbolji veliki studio, što je dokaz njihove predanosti i talenta. Osim toga, također su preuzeli čast da budu prvi dobitnici nove kategorije Najbolja inicijativa za razvoj talenata. Predanost Sumo Digitala njegovanju talenata i poticanju rasta unutar industrije dobila je zasluženo priznanje.

TIGA Awards 2023 uveo je dvije nove kategorije za slavljenje izvrsnosti u različitim područjima. Playground Games osvojile su nagradu za dobrobit na radnom mjestu, pokazujući svoju predanost poticanju pozitivnog radnog okruženja. U međuvremenu, Rocksteady Studios počašćen je nagradom Commitment to ESG za svoje održive i odgovorne prakse.

Priznanje se proširilo izvan studija na izvanredne pojedince koji su značajno doprinijeli industriji igara. Direktorica odjela za ljudske resurse tvrtke Playground Games, Geraldine Cross, dobila je nagradu za izvanrednog pojedinca, kojom se odaje priznanje njezinom iznimnom vodstvu i doprinosu uspjehu tvrtke. Izvršni direktor Flix Interactivea John Tearle dobio je nagradu za izvanredno vodstvo, priznanje za njegov vizionarski pristup razvoju igara.

Svečana dodjela nagrada TIGA Awards 2023. bila je izvanredan uspjeh, s više od 350 sudionika okupljenih u prestižnom Troxy Londonu. Ovogodišnji pobjednici predstavljaju novi val talenta i inovacija u industriji igara, pomičući granice i osvajajući igrače diljem svijeta.

PITANJA I ODGOVORI

1. Što su TIGA nagrade?

TIGA Awards je godišnji događaj koji prepoznaje izvrsnost i inovacije unutar industrije igara u Velikoj Britaniji.

2. Koja je igra osvojila nagradu za igru ​​godine na TIGA Awards 2023?

Disney Illusion Island, koji je razvio Dlala Studios, okrunjen je igrom godine na dodjeli nagrada TIGA 2023.

3. Koji je studio osvojio nagradu za najbolji mali studio?

Nagrada za najbolji mali studio pripala je Dlala Studios za njihov izvanredan doprinos industriji igara.

4. Tko je osvojio nagradu Kreativnost u igrama?

Ustwo Games je nagrađen nagradom Creativity in Games za svoju zadivljujuću kreaciju, Desta: The Memories Between.

5. Koji je studio osigurao nagradu za najbolju inicijativu za razvoj talenata?

Sumo Digital postao je prvi dobitnik nagrade za najbolju inicijativu za razvoj talenata na TIGA Awards 2023., pokazujući svoju predanost njegovanju talenata u industriji igara.