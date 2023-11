Zašto bi rabljena tehnologija trebala biti vaš izbor za blagdansku kupnju

Sezona blagdanske kupnje u punom je jeku, a lovci na povoljne ponude nestrpljivo gledaju na ponude za Crni petak i Cyber ​​ponedjeljak, posebno za elektroniku. Međutim, postoji način da pobijedite gužve i još uvijek uživate u značajnim popustima – uzimajući u obzir rabljenu tehnologiju.

Prema Lucasu Rockettu Guttermanu, direktoru američke PIRG-ove kampanje Designed to Last Campaign, odabir rabljene elektronike ne samo da vam pomaže da uhvatite cijene za Crni petak tijekom cijele godine, već također doprinosi održivosti okoliša. Obrazovni fond US Public Interest Research Group (PIRG) objavio je izvješće u kojem se ističu ključni čimbenici koje treba uzeti u obzir pri kupnji renoviranih predmeta.

Gutterman objašnjava da je često mala razlika između rabljene elektronike i nove. Ta oznaka "otvorena kutija" ili "kao novo" jednostavno može značiti da je artikal obnovljen nakon što je vraćen neotvoren. Pametnom kupnjom i razumijevanjem načina na koji trgovci koriste ove pojmove, možete postići nevjerojatne ponude.

Određeni gadgeti, kao što su telefoni, tableti, stolna i prijenosna računala, posebno su prikladni za kupnju rabljenih proizvoda. Na primjer, zahvaljujući uspješnoj kampanji PIRG-a, Google Chromebookovi, pristupačna prijenosna računala koja se široko koriste diljem zemlje, sada traju desetljeće umjesto da isteknu nakon samo nekoliko godina.

S druge strane, možda biste trebali biti oprezni kada kupujete obnovljene televizore i računalne monitore. Ovi su proizvodi obično glomazniji, lomljiviji i teški za popravak.

Prilikom odabira obnovljenih artikala, ciljajte na visokokvalitetne proizvode trajnih marki. Odabirom predmeta koji su napravljeni da traju i koji su možda bili skuplji kada su bili novi, osiguravate da će vam i dalje dobro služiti kao rabljeni artikli.

Uz uštedu troškova, kupnja rabljene tehnike ekološki je odgovoran izbor. Gutterman objašnjava da većina utjecaja elektronike na okoliš dolazi iz procesa proizvodnje. Resursi, energija i materijali potrebni za proizvodnju pametnih telefona, slušalica, prijenosnih računala i televizora su značajni. Kupnjom obnovljenog možete smanjiti ekološki otisak primjerice pametnog telefona za čak 91%.

Prije kupnje bitno je upoznati se s politikom povrata koju nudi prodavatelj. Obično ćete imati rok od 30 dana za povrat, iako u nekim slučajevima može biti kraći.

Jeste li spremni istražiti svijet rabljene tehnologije? Posjetite PIRG-ovo web mjesto za više savjeta i smjernica o tome kako najbolje iskoristiti svoju blagdansku kupovinu, a pritom imati koristi i za svoj novčanik i za planet.

