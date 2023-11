Skriveni troškovi bijesa na cesti: više od samo agresivne vožnje

Gnjev na cestama postao je čest problem na našim prometnim autocestama, a video snimci nabrijanih vozača koji riskiraju sigurnost drugih postaju viralni na platformama društvenih medija. Ali jeste li znali da posljedice bijesa na cesti nadilaze neposredne opasnosti na cesti? Prema nedavnoj studiji LowestRates.ca, ova agresivna ponašanja zapravo mogu imati značajan utjecaj na vaše troškove osiguranja.

Stručnjaci LowestRates.ca, platforme koja korisnicima nudi ponude osiguranja, naglašavaju da incidenti na cesti mogu rezultirati kaznenim prijavama. A ako ste osuđeni za opasnu vožnju, vaše će premije osiguranja vrtoglavo porasti i ostati visoke najmanje tri godine. Zapravo, optužba za opasnu vožnju smatra se kaznenom osudom iz perspektive osiguranja.

Posljedice tu ne prestaju. Čak i manje kazne, kao što je prebrza vožnja, nepropisna promjena voznog traka ili pretjerano praćenje, mogu rezultirati dodatnim troškovima na vašu premiju osiguranja. Na primjer, prva osuda može dodati dodatak od 5%, dok druga može rezultirati povećanjem od 20%. Svaka dodatna osuda dovest će do daljnjeg povećanja od 10%. Teške osude mogu imati još teže posljedice, jer se vozači suočavaju s nevjerojatnim povećanjem svojih premija osiguranja od 25%. U slučajevima teških ili kaznenih presuda, doplata može iznositi čak 100%.

Nadalje, ako je vozač sakupio tri ili više presuda, može imati pravo samo na nestandardno osiguranje, koje dolazi sa znatno višim premijama. To znači da bi se, osim rastućih troškova osiguranja, pojedinci s višestrukim presudama za bijes na cesti mogli suočiti s ograničenim mogućnostima pokrića i financijskim poteškoćama.

Ključno je voditi računa o svom ponašanju na cesti i izbjegavati podlijeganje iskušenjima bijesa na cesti. Ne samo da ugrožava sigurnost drugih, već nosi i dugoročne financijske posljedice. Težimo sigurnijoj i odgovornijoj vožnji kako bismo sebe i druge zaštitili od nepotrebne štete.

FAQ

1. Koji su neki od primjera agresivnog i rizičnog ponašanja u vožnji?

Primjeri agresivne i rizične vožnje uključuju okretanje prtljažnika, prebrzu vožnju, neustupanje prednosti prolaska i presijecanje puteva drugim vozačima.

2. Kako nesreće na cesti utječu na premije osiguranja?

Neredi na cesti koji rezultiraju kaznenim presudama, kao što su optužbe za opasnu vožnju, mogu uzrokovati vrtoglav porast premija osiguranja i ostati visoke najmanje tri godine.

3. Kolike su naknade za lakše i teške osude?

Za lakše osude, prva osuda može dovesti do dodatka od 5%, dok druga može dovesti do povećanja od 20%. Svaka dodatna osuda dodaje dodatnih 10% povećanja. Teške osude mogu dovesti do povećanja od 25%, a ozbiljne ili kaznene osude mogu dovesti do povećanja od čak 100%.

4. Koje su posljedice za vozače s tri ili više osuda?

Vozači s tri ili više osuda mogu imati pravo samo na nestandardno osiguranje, koje dolazi s visokim premijama i ograničenim mogućnostima pokrića.