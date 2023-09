Večer kod Rossija: Okus Italije u restoranu Seasons

Luksuzni restoran Seasons u hotelu InterContinental u Ballsbridgeu, Dublin 4 ovog mjeseca nudi prepoznatljivo iskustvo talijanske kuhinje. Glavni kuhar Alberto Rossi, porijeklom iz Italije, donosi svoju stručnost i ljubav prema talijanskoj kuhinji u jelovnik. Članovi The Irish Times Food & Drink Cluba imaju ekskluzivnu priliku prisustvovati događaju pod nazivom “Večer kod Rossija” 21. rujna u 6:30.

Događaj će sadržavati degustacijski meni od pet slijedova inspiriran regionalnim talijanskim jelima. Gosti će uživati ​​u izboru predjela koji se poslužuju u obiteljskom stilu, nakon čega slijede prima, glavno jelo i desert, s izborom dostupnim uz svako jelo. Uz izvrsnu hranu, bit će posluženo piće dobrodošlice, sljubljivanje vina i desertni koktel. Sam chef Rossi predstavit će svako jelo, govoreći o njegovoj povijesti i kontekstu.

Događaj će sigurno biti posjećen pa je broj ulaznica ograničen. Zainteresirani mogu rezervirati svoje mjesto klikom na navedeni link. Ovo obećava da će biti nezaboravna večer autentične talijanske kuhinje, koju osobni dodir kuhara Rossija čini još posebnijom.

Osvajanje nagrada za članove Food & Drink Cluba

Pretplatnici The Irish Times Food & Drink Cluba imaju priliku osvojiti dvije nevjerojatne nagrade ovog mjeseca u Co Wicklowu. Prva nagrada uključuje degustacijski meni od 10 slijedova za dvoje u restoranu The Strawberry Tree u BrookLodge & Macreddin Village u Aughrimu, nakon čega slijedi noćenje. Druga nagrada nudi noćenje za dvoje u The Sally Gap Bar & Brasserie u Powerscourt Hotel Resort & Spa s pet zvjezdica, zajedno s večerom od tri slijeda i doručkom. Zainteresirani pojedinci mogu se prijaviti na natječaje klikom na ponuđene poveznice.

Čestitamo Edel Troy, dobitniku noćenja za dvoje u The Eccles Hotel & Spa u Glengarriffu, Co Cork, i Gerryju Murphyju, dobitniku večere za četvero u restoranu Neighborhood u Naasu, Co Kildare. Ovi sretni dobitnici nedvojbeno će uživati ​​u jedinstvenim i divnim iskustvima objedovanja u ovim poznatim objektima.

U časopisu Irish Times ovog vikenda, kuhar i ugostitelj Sunil Ghai dijeli recepte iz svoje nove kuharice Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Magazin također sadrži članak Corinne Hardgrave, koja vjeruje da je otkrila novog kandidata za Michelinovu zvjezdicu u Kilkennyju. John Wilson kreće u potragu za jeftinim bordoškim vinima. Osim toga, Grainne O'Keefe i Lilly Higgins daju recepte za izdašna jesenska jela u časopisu.

