Tvorac viralne igre 'Only Up!' Povlači igru ​​sa Steama, navodeći stres

Tvorac popularne platformerske igre temeljene na fizici, Only Up!, odlučio je ukloniti igru ​​iz Steam trgovine, navodeći "stres" kao razlog za tu odluku. Samo gore! privukla je značajnu pozornost u svibnju kada su istaknuti streameri i YouTuberi prikazali svoje pokušaje da dosegnu vrh u ovoj izazovnoj igri.

U nadogradnji na Steamu, kreator igre, koji se zove SCKR Games, sebe je opisao kao solo programera i priznao da je Only Up! bilo je njihovo prvo iskustvo s razvojem videoigara. Igru su osmislili kao kreativni odušak i način da se testiraju, no na kraju im je uzrokovala mnogo stresa u posljednjih nekoliko mjeseci. Sada su spremni krenuti dalje i ostaviti igru ​​iza sebe.

Kreator je otkrio da trenutno rade na svojoj sljedećoj igri kodnog naziva Kilth. Izrazili su potrebu za duševnim mirom i iscjeljenjem te planiraju napraviti pauzu kako bi nastavili svoje obrazovanje u dizajnu igara. Svojim novim znanjima i iskustvima nastoje svoju energiju usmjeriti prema Kilthu. Nadolazeća igra će imati potpuno drugačiji žanr i postavku, s naglaskom na kinematografiju. Kreator se nada da će surađivati ​​s malim timom na ovom izazovnom projektu kako bi poboljšao svoje vještine dizajniranja igara.

Ovo nije prvi put da Only Up! je uklonjen sa Steama. Prethodno je igra bila uklonjena zbog upotrebe materijala zaštićenih autorskim pravima, ali se vratila nakon što su materijali koji krše prava uklonjeni. Programer je primio povratne informacije i podršku zajednice u vezi s nedostacima u igri i izrazio zahvalnost prema suosjećajnim i prijateljskim kolegama u industriji.

Odluka kreatora da ukloni Only Up! i izraziti svoj stres odjekuje osjećajima Dong Nguyena, tvorca Flappy Birda, koji je povukao igru ​​iz trgovina aplikacijama 2014. zbog njezine zarazne prirode. Nguyen je otkrio da se osjeća krivim i nelagodno zbog uspjeha igre.

U vrijeme pisanja, Samo gore! trenutno nije dostupan za kupnju na Steamu, iako njegova stranica još uvijek postoji. Naslov igre promijenjen je u "nije dostupno", a programer je preimenovan u "Indiesolodev". Pozitivne korisničke recenzije i ocjene za Only Up! još uvijek možete pronaći na Steam stranici.

Izvor: [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)