EA najavljuje Project Rene: Sims igra sljedeće generacije bit će besplatna za preuzimanje

EA je otkrio nove detalje o svojoj nadolazećoj Sims igrici sljedeće generacije, pod kodnim imenom Project Rene. U postu na blogu tijekom prezentacije Behind The Sims, tvrtka je objavila da će igra biti dostupna za besplatno preuzimanje. Ovaj potez slijedi uspjeh igre The Sims 4 koja je postala besplatna za igranje prošle godine.

Opcija besplatnog preuzimanja za Project Rene znači da će se igrači moći pridružiti, igrati i istraživati ​​igru ​​bez potrebe za pretplatom, kupnjom osnovne igre ili energetskim mehanikama. EA namjerava igračima olakšati pozivanje ili pridruživanje prijateljima i iskusiti nove značajke, priče i izazove.

Međutim, EA je pojasnio da će igra i dalje imati sadržaj i pakete koji se mogu kupiti, slično The Sims 4. Ali struktura cijena i način na koji će se ti artikli prodavati mogu se razlikovati od trenutne igre. EA je naveo primjer dodavanja osnovne vremenske prognoze kao besplatne značajke za sve, dok bi se budući paketi mogli fokusirati na specifične teme poput zimskih sportova ili natjecanja.

Izdanje Project Rene ne znači kraj podrške za The Sims 4. EA planira nastaviti pružati ažuriranja i nove sadržaje za The Sims 4 zajednicu u doglednoj budućnosti.

Iako nije najavljen konkretan datum lansiranja, EA radi na transparentnijem procesu razvoja za Project Rene. Tvrtka je ranije otkrila da će igra nuditi solo iskustvo i iskustvo za više igrača, a više informacija o komponenti za više igrača bit će otkriveno kasnije tijekom godine.

Izvor: [The Verge](izvor)