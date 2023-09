Tehnološka godina započinje Appleovim događajem i Dreamforce konferencijom

Drugi tjedan rujna označava početak nove tehnološke godine, s velikim događajima poput Appleovog iPhone događaja i Salesforceove Dreamforce konferencije koji postavljaju ton industriji. Ovi događaji također signaliziraju početak sezone tehnoloških konferencija, s izlaganjima za Meta Platforms, Microsoft i Oracle.

Jedan dugo iščekivani događaj je inicijalna javna ponuda Arm Holdingsa, za koju se očekuje da će dizajnera čipova procijeniti na 50 do 54.5 milijardi dolara. Ovaj IPO, zajedno s planiranom javnom ponudom startupa za dostavu Instacarta, mogao bi oživjeti uspavano tehnološko IPO tržište. Ulozi su veliki ove godine jer su pravne bitke, makroekonomski uvjeti, trgovinski rat s Kinom i regulatorni izazovi izazvali zabrinutost.

Tjedni događaji ističu i prilike i probleme u tehnološkoj industriji. Armov IPO pokazuje snagu tehnologije i umjetne inteligencije, dok slučaj Google-DoJ izaziva zabrinutost zbog moći koju ima nekoliko tvrtki. Ministarstvo pravosuđa tvrdi da je Google nezakonito iskoristio ugovore s proizvođačima telefona i internetskih preglednika kako bi monopolizirao tržište tražilica.

U međuvremenu, vijeće Senata sastaje se kako bi raspravljalo o odgovornoj upotrebi umjetne inteligencije, a izrađuje se dvostranački zakon koji će regulirati umjetnu inteligenciju. Čak ni tehnološki divovi poput Applea i Salesforcea nisu imuni na izazove, pri čemu se Apple suočava s problemima prihoda i prodaje, a Salesforce razmatra premještanje Dreamforcea zbog zabrinutosti oko upotrebe droga i beskućništva u San Franciscu.

Glavna briga koja se nadvija nad tehnološkim krajolikom je AI. Priroda rasprava iza zatvorenih vrata i mogućnost regulatornog zarobljavanja od strane dominantnih igrača u industriji postavljaju pitanja o pravednosti propisa. Međutim, uključenost Ministarstva pravosuđa dodaje ozbiljnost problemu.

Sve u svemu, ovaj natrpan tehnološki tjedan postavlja pozornicu za tehnološku industriju u nadolazećoj godini, s mješavinom prilika, izazova i regulatornih problema.

