Evie Networks proširuje partnerstvo s tvrtkom Dan Murphy's za instaliranje više stanica za punjenje električnih vozila

Evie Networks, tvrtka specijalizirana za javne punjače za električna vozila, najavila je prošireno partnerstvo s tvrtkom Dan Murphy's za instaliranje dodatnih stanica za punjenje u njihovim trgovinama. Već je pet stanica za punjenje postavljeno u trgovinama Dan Murphyja diljem Australije, a šesta stanica planirana je za Broadmeadows, Victoria.

Ovo partnerstvo pozitivan je korak prema poboljšanju pristupa infrastrukturi za punjenje električnih vozila. Širenjem mreže stanica za punjenje u trgovinama Dana Murphyja, više vlasnika električnih vozila imat će praktičan pristup punionicama dok kupuju ili obavljaju poslove. Također je u skladu s rastućom potražnjom za održivim mogućnostima prijevoza.

Twitter navodno blokira The New York Times, velikog oglašivača

U iznenađujućem potezu, Twitter, sada poznat kao X, navodno je zabranio The New York Times, sprječavajući korisnike da vide tweetove koji povezuju na sadržaj novina. Ovaj je postupak posebno ironičan jer je The New York Times jedan od najvećih oglašivača X-a i vodio je promotivne kampanje za svoju sportsku stranicu The Athletic.

Angažman na tweetovima koji povezuju na web stranicu The New York Timesa značajno je pao krajem srpnja i nastavio padati tijekom kolovoza. Ovaj pad uočen je usporedbom angažmana s tweetovima drugih velikih informativnih servisa kao što su BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal i Washington Post. Tijekom istog razdoblja, angažman s objavama s ovih konkurentskih stranica s vijestima ili je porastao ili je ostao dosljedan.

Meta (bivši Facebook) navodno razvija napredni AI model za natjecanje s OpenAI-jem

Meta navodno gradi napredni AI model koji ima za cilj odgovarati učinkovitosti OpenAI-jevog popularnog jezičnog modela, GPT-4. Ovaj AI alat će generirati tekst i analizu usmjerenu na tvrtke. Cilj iza ovog nastojanja je natjecanje s priljevom novih AI modela koji ulaze na tržište. Kako bi to postigla, Meta navodno želi nabaviti napredne Nvidia čipove.

Očekuje se da će model umjetne inteligencije koji razvija Meta pomoći tvrtkama na različite načine, uključujući generiranje sofisticiranog teksta, izvođenje složenih analiza i stvaranje dodatnih rezultata. Nudeći ove usluge, Meta namjerava uspostaviti konkurentsku prednost na tržištu umjetne inteligencije.

Internetska arhiva žalbe Ebook Library Tužba Gubitak

Internet Archive je najavio svoju namjeru žalbe na nedavni gubitak u slučaju autorskih prava koji se odnosi na njegovu knjižnicu e-knjiga. Nakon nagodbe, Arhiv je već ograničio pristup nekim svojim knjigama. Prvotnom presudom utvrđeno je da arhivsko skeniranje knjiga ne potpada pod američki zakon o poštenoj upotrebi. Posljedično, web stranica je morala ograničiti javni pristup komercijalno dostupnim knjigama zaštićenim autorskim pravom.

Odluka Internet Archivea da se žali naglašava njihovu predanost očuvanju pristupa znanju i literaturi, dok se također bavi zabrinutošću nositelja autorskih prava. Ovaj slučaj naglašava tekuće izazove i rasprave oko digitalnih knjižnica i poštene upotrebe u digitalnom dobu.

Potencijalno nastanjiv egzoplanet, K2-18b, identificiran svemirskim teleskopom James Webb

Svemirski teleskop James Webb identificirao je K2-18b, egzoplanet koji ima potencijal za stanovanje i potragu za izvanzemaljskim životom. Otkriven 2015., vjeruje se da K2-18b ima tekući vodeni ocean na svojoj površini i može sadržavati metan, ugljični dioksid i dimetil sulfid. Ovaj egzoplanet znatno je veći od Zemlje, 8.6 puta veći od Zemlje i predstavlja jedinstvenu priliku za znanstveno istraživanje unutar naše galaksije.

Kako nastavljamo otkrivati ​​egzoplanete s karakteristikama koje nalikuju našem planetu, potraga za životom izvan Zemlje postaje sve zadivljujuća. K2-18b nudi fascinantan uvid u mogućnost nastanjivih svjetova izvan našeg sunčevog sustava.

