Priča se da će Nintendo Switch 2 imati poboljšane performanse i smanjeno vrijeme učitavanja

Glasine o dugo očekivanom Nintendo Switchu 2 nastavljaju kružiti, s novim detaljima o njegovoj izvedbi i značajkama. Pouzdani izvori su tvrdili da je konzola imala tajno prikazivanje na Gamescomu u kolovozu, a sada je treći izvor potvrdio te tvrdnje i dodao dodatne informacije.

Prema izvješćima Eurogamera i VGC-a, priča se da će Switch 2 pokretati "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" pri većoj brzini sličica i razlučivosti, što zvuči obećavajuće za ljubitelje popularne igre. Nate The Hate, prijašnji pouzdani Nintendo insajder, također je podržao ove tvrdnje i otkrio više detalja koje je čuo o konzoli.

Jedno značajno poboljšanje koje je spomenuo Nate The Hate je značajno smanjenje vremena učitavanja. Izjavljuje da je novi hardver omogućio gotovo trenutno vrijeme učitavanja igara, osobito pri dizanju s glavnog izbornika. Ovo je veliko poboljšanje u usporedbi s originalnim Switchom, koji je imao vrijeme učitavanja od oko 30 sekundi.

Što se tiče performansi, Nate The Hate tvrdi da je “Breath of the Wild” radio pri 60 sličica u sekundi u 4K rezoluciji na Switchu 2. Također je spomenuo da konzola ima napredne mogućnosti praćenja zraka, slične onome što ima PlayStation 5 i Xbox Series X/S mogu postići. Međutim, pojašnjava da se očekuje da će sirova snaga Switcha 2 biti ispod snage Xbox Series S.

Kako bi to kompenzirao, Switch 2 može koristiti novu tehnologiju pod nazivom DLSS (deep learning super sampling), koja može simulirati 4K razlučivost na uređajima slabije snage. To bi moglo pružiti vizualni doživljaj usporediv s izvornim 4K uz zadržavanje učinkovitosti performansi.

Iako još uvijek postoji neizvjesnost u pogledu kompatibilnosti Switch 2 unatrag i službenih datuma otkrivanja/lansiranja, Nate The Hate sugerira da će se sljedeći Nintendo Direct emitirati za otprilike tri dana, vjerojatno 14. rujna. Važno je napomenuti da se Nintendo Directs obično održavaju četvrtkom.

Zaključno, glasine o značajkama Nintendo Switch 2 ukazuju na poboljšane performanse, smanjeno vrijeme učitavanja i potencijalnu upotrebu DLSS tehnologije. Obožavatelji željno očekuju daljnja ažuriranja od Nintenda u vezi s ovom dugo očekivanom konzolom.

