Kako zaraditi prodajući krijumčarenje u Starfieldu

Sažetak: Zarađivanje novca u Starfieldu može biti dugotrajan proces, ali postoje načini da se taj proces ubrza. Jedna od najlakših metoda je prodaja krijumčarenih, nedopuštenih predmeta kao što su izvađeni organi, pronađeni u neprijateljskim zgradama i brodovima. Krijumčarenje je označeno žutim simbolom i može se prodati uz značajnu zaradu. Najbolje mjesto za prodaju krijumčarene robe je The Den, svemirska stanica smještena u sustavu The Wolf. Da biste svoj brod pristali u The Den, morate se približiti 500 m od postaje. Unutar The Den, pronaći ćete dobavljača Trade Authority, koji ima 11,000 kredita na raspolaganju i nudi pogodno mjesto za prodaju vaše krijumčarene robe.

Kada prodajete krijumčarenje u The Den-u, nećete biti skenirani po dolasku, iako se radi o vojnoj strukturi UC-a. Da biste poništili kredite dobavljača Trade Authority, morate pričekati ukupno 48 sati, bilo da sjedite ili spavate dva puta po 24 sata. Ispred Trgovačke uprave nalaze se stolice radi vaše udobnosti.

Važno je napomenuti da je The Den u sustavu The Wolf ispravna lokacija, jer postoji i stari, uništeni Den. Osim toga, postoji šansa da naiđete na trgovački brod Trade Authority Merchant dok putujete kroz svemir, ali preporučuje se prodaja u The Den-u kako biste osigurali zajamčeno mjesto.

Ako želite maksimalno povećati svoju zaradu od krijumčarenja, razmislite o ulaganju u Commerce Skill što je prije moguće. Ova socijalna vještina omogućuje vam prodaju predmeta za 10% više i postaje profitabilnija sa svakim rangom.

Općenito, prodaja krijumčarene robe u Starfieldu je unosan način za brzu zaradu. Nemojte zaboraviti biti oprezni i izbjegavati da vas uhvate s krijumčarenom robom korištenjem zaštićenog tereta ili brzim putovanjem izvan područja prije nego što osiguranje pregleda vaš brod.

Izvor: IGN – Miranda Sanchez, izvršna urednica vodiča na IGN-u