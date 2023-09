LKCMedicine će uvesti više AI i digitalnih zdravstvenih tečajeva

By

Tehnološko sveučilište Nanyang u Singapuru najavilo je da će u nastavni plan i program Lee Kong Chian School of Medicine dodati više sadržaja vezanih uz umjetnu inteligenciju i digitalno zdravlje. Počevši od sljedeće godine, digitalno zdravlje bit će integrirano kao vertikalni tečajevi kroz petogodišnji program Bachelor of Medicine i Bachelor of Surgery. Neki od tečajeva koji će biti uključeni su znanost o medicinskim podacima, analitika podataka i AI.

Ažurirani kurikulum ima za cilj pružiti učenicima snažne temelje u etičkim i pravnim posljedicama umjetne inteligencije i informatike u zdravstvu. Učenici će također biti izloženi AI i medicinskim tehnologijama kao što su telezdravstvo, zdravstvene aplikacije i nosivi materijali te personalizirana molekularna medicina. Cilj je opremiti studente potrebnim znanjima i vještinama kako bi postali pronicljivi i sigurni korisnici tehnologije u svojim budućim medicinskim karijerama.

Uz novi sadržaj tečaja, medicinska škola također će primijeniti više alata za učenje koji su omogućeni tehnologijom. Virtualna stvarnost (VR) koristit će se za podučavanje kardiorespiratornog sustava, a e-simulatori će se koristiti za obuku za prepisivanje lijekova i elektroničku medicinsku evidenciju (EMR). Ovi će alati dodatno poboljšati razumijevanje studenata i praktičnu primjenu medicinske tehnologije.

Kako bi se nadopunili tehnološki aspekti nastavnog plana i programa, u program će biti integriran i proširen opseg medicinskih humanističkih znanosti. Ovo ima za cilj opremiti studente temeljnim vještinama za kritički rad s tehnologijom, upravljanje kliničkom neizvjesnošću i prilagodbu promjenama u zdravstvenoj praksi.

Izvori:

– Tehnološko sveučilište Nanyang u Singapuru

– Lee Kong Chian School of Medicine

Philips APAC imenuje novog direktora

Royal Philips imenovao je Petera Quinlana novim direktorom Philips Asia-Pacific. Quinlan, dugogodišnji dužnosnik tvrtke, prethodno je vodio Philipsove poslove MR-a, CT-a i dijagnostičkih rendgenskih slika u APAC-u, Japanu, Indiji, Latinskoj Americi te na Bliskom istoku i Africi.

Quinlanovo veliko iskustvo i stručnost u području zdravstvene tehnologije učinili su ga idealnim kandidatom za tu ulogu. Philips je uvjeren u svoju sposobnost da vodi APAC organizaciju do daljnjeg uspjeha. Quinlanova strast za pružanjem prvoklasne zdravstvene skrbi u skladu je s Philipsovom svrhom poboljšanja zdravlja i dobrobiti ljudi.

Royal Philips ovo imenovanje vidi kao kritičan trenutak u digitalnoj transformaciji zdravstvene skrbi u APAC-u. Svojim integriranim rješenjima za tijek rada, pametnim povezanim sustavima i uređajima te integriranom dijagnostikom, Philips ima za cilj povećati produktivnost, poboljšati rezultate i poboljšati cjelokupno iskustvo pacijenata i osoblja. Quinlan se raduje izgradnji snažnih odnosa s kupcima i dionicima u regiji.

Izvori:

– Royal Philips

Yashoda Group of Hospitals surađuje s Fujifilmom za poboljšanu obuku o endoskopiji

Yashoda Group of Hospitals udružila je snage s Fujifilm India kako bi uspostavila ustanovu za obuku i istraživanje za osnovnu i naprednu GI endoskopiju. Ova ustanova će gastroenterolozima pružiti priliku da budu u tijeku s najnovijim tehnologijama endoskopskog ultrazvuka, ERCP-a, endoskopije trećeg prostora i dijagnostičke endoskopije.

Cilj partnerstva je unaprijediti vještine i znanje liječnika u području endoskopije. Ustanova za obuku nudit će različite programe i tečajeve kako bi liječnici bili dobro opremljeni za ispunjavanje zahtjeva svojih pacijenata. Osim toga, ustanova će također pružati obuku i programe promatranja za liječnike iz cijele azijsko-pacifičke regije.

Izvori:

– Yashoda grupa bolnica

– Fujifilm Indija

Apollo Telehealth pokreće usluge hitne pomoći i intenzivne njege u NTPC-u

Apollo Telehealth uveo je usluge hitne pomoći i intenzivne njege putem telemedicine u devet elektrana Nacionalne termoelektrane (NTPC). Cilj je približiti medicinsku skrb radnoj snazi ​​NTPC-a, povećavajući sigurnost i pristup zdravstvenoj skrbi.

Usluge TeleEmergency i TeleICU nisu dostupne samo zaposlenicima, već i njihovim obiteljima. Ova inicijativa osigurava dostupnost kvalitetne medicinske skrbi i trenutne pomoći zaposlenima u elektranama. Telemedicinske usluge Apollo Telehealtha pomoći će poboljšati zdravstvene ishode i pružiti pravovremene medicinske intervencije kada su potrebne.

Izvor:

– Apollo Telehealth

– Nacionalna korporacija za toplinsku energiju (NTPC)