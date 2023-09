Baffle Inc. fokusira se na sigurnost podataka kako bi popunio praznine na tržištu

By

Baffle Inc. je tvrtka koja ima za cilj riješiti nedostatke na tržištu zaštite podataka fokusirajući se na ključni element sigurnosti: same podatke. Dok tradicionalni sigurnosni pristupi pružaju različite kutove zaštite podataka, Baffle ima drugačiji pristup osiguravajući podatke na rekordnoj razini. To znači da čak i u slučaju povrede, podaci ostaju zaštićeni enkripcijom ili tokenizacijom.

Povijesno gledano, strategije zaštite podataka bile su usmjerene na osiguranje podataka u mirovanju, osobito kada su podatkovni centri bili ranjivi. Međutim, s pojavom sigurnih podatkovnih centara u oblaku, krajolik prijetnji se promijenio. Baffle je prepoznao ovu promjenu i identificirao prazninu u granici zaštite. Nijedan dobavljač baze podataka nije ponudio rješenje za zaštitu podataka u upotrebi ili u memoriji.

Baffleov pristup također prevladava izazove povezane s tradicionalnim metodama šifriranja, koje mogu biti glomazne i rezultirati operativnim trvenjem. Tvrtka se besprijekorno integrira s uslugama migracije podataka kao što je AWS Database Migration Service kako bi osigurala šifriranje podataka u prijenosu u oblak. Ovaj proces end-to-end enkripcije jamči zaštitu podataka od trenutka kada napuste izvor do dolaska u oblak.

Osim toga, Baffle olakšava sigurnu analizu podataka u oblaku, što je bitno za organizacije koje žele iskoristiti snagu svojih podataka. Alati za analizu temeljeni na oblaku postaju sve popularniji, a Baffle prepoznaje potrebu za zaštitom podataka tijekom migracije, a istovremeno omogućuje njihovu analizu u oblaku. Rješenje tvrtke Baffle nudi tri opcije transformacije: enkripciju, tokenizaciju i maskiranje, ovisno o daljnjem slučaju upotrebe.

Općenito, Baffle Inc. popunjava praznine na tržištu zaštite podataka fokusirajući se na osiguranje samih podataka. Njihov pristup osigurava da podaci ostanu zaštićeni tijekom svog životnog ciklusa, uključujući tijekom migracije i analize u oblak. Sa svojom inovativnom metodologijom, Baffle ima za cilj pružiti sveobuhvatnu sigurnost podataka za organizacije u kibernetičkoj sigurnosti koja se brzo razvija.

