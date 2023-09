Objavljen DLC Pokémon Scarlet and Violet: The Hidden Treasure of Area Zero

By

Dugo iščekivani Pokémon Scarlet and Violet DLC konačno je stigao, a prvi dio pod nazivom 'The Teal Mask' izlazi ovaj tjedan. Treneri sada mogu krenuti u novu avanturu u zemlji Kitakami, susrećući nove Pokémone, istražujući nova mjesta i doživljavajući nove priče.

Jedan od uzbudljivih dodataka u ovom DLC-u je uvođenje The Heroes of Kitakami, grupe moćnih trenera koji igraju ključnu ulogu u priči. Treneri će imati priliku komunicirati s njima, učiti o njihovim putovanjima i možda ih čak izazvati na bitke.

Selo Kitakami također zauzima središnje mjesto u ovom DLC-u, dopuštajući trenerima da urone u njegovu bogatu kulturu i otkriju njegove tajne. To je živahno i živahno mjesto koje nudi jedinstvenu atmosferu u usporedbi s drugim regijama u igri.

Nadalje, treneri će se susresti s poznatim Pokémonima koji su migrirali iz drugih regija i učinili Kitakami svojim novim domom. Jedan takav Pokémon je Polteageist, novootkrivena vrsta ekskluzivna za ovaj DLC. Njegov dizajn i mogućnosti čine ga intrigantnim dodatkom svakom trenerskom timu.

Ako razmišljate o kupnji DLC-a, vrijedi napomenuti da “The Hidden Treasure of Area Zero” dolazi s dva dijela – 'The Teal Mask' i 'The Indigo Disk'. Dodatno, uključuje komplet uniformi koji predstavlja sva godišnja doba, omogućujući trenerima da prilagode izgled svog lika u igri.

Prilikom kupnje svakako odaberite DLC verziju koja je kompatibilna s vašom vlastitom kopijom igre.

Zaključno, izdanje Pokémon Scarlet and Violet DLC-a označava novo uzbudljivo poglavlje u igri. S novim Pokémonima, zadivljujućim pričama i lokacijama koje oduzimaju dah, nezaobilazan je za svakog Pokémona trenera željnog novih avantura.

