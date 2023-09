Počinju nagađanja dok fanovi čekaju rujanski Nintendo Direct

By

Obožavatelji Nintenda s nestrpljenjem iščekuju najavu rujanskog Nintendo Direct showcasea, tradicije koju je kompanija slijedila prethodnih godina. Iako Nintendo nije službeno najavio događaj, proteklih nekoliko godina pokazao je dosljedan obrazac rujanske Direct prezentacije. S curenjem informacija i glasinama koje kruže o demonstracijama šuškavog Switcha 2 koji će se pokazati programerima na Gamescomu 2023., nagađanja postaju sve jača.

Razdoblje sredinom mjeseca koje je prethodilo Tokyo Game Showu, koji počinje 21. rujna, povijesno je bilo najbolje vrijeme za Nintendovo izlaganje. Uzimajući u obzir natrpan raspored izdanja igara do kraja 2023., uključujući naslove kao što su Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet and Violet DLC i Detective Pikachu Returns, neki obožavatelji mogu se zapitati je li pravo vrijeme da Nintendo otkrije još više igara.

Međutim, gledajući prethodne godine, Nintendo Directs u rujnu često su uključivali najave nadolazećih naslova. Glasine već bruje o potencijalnim igrama koje bi mogle biti predstavljene na događaju, a uvijek postoji mogućnost da programeri trećih strana pokažu svoje naslove koji nisu Nintendo za Switch.

Dok je 2023. već puna uzbudljivih izdanja, obožavatelji također gledaju unaprijed u 2024., gdje bi se mogla otkriti nova igra Princess Peach i remaster Luigi's Mansion: Dark Moon o kojem se priča. Također se očekuje izlazak Splatoon 3 Side Order DLC-a.

Hoće li se Rujanski Nintendo Direct ove godine održati ili ne, tek treba vidjeti, ali obožavatelji se i dalje nadaju. Anketa provedena među obožavateljima pokazuje da većina vjeruje da će biti Directa, a 66% očekuje izlog pun naslova prve strane. 18% misli da bi moglo biti prerano nakon nedavnog Wonder Directa, dok 7% vjeruje da će Nintendo prekinuti trend ove godine.

Sve u svemu, ljubitelji Nintenda željno iščekuju bilo kakvu objavu u vezi Direct Directa u rujnu, željno iščekujući kakve igre i iznenađenja čekaju.

