Vremena izlaska za The Teal Mask DLC u Pokemon Scarlet and Violet

Treneri diljem svijeta željno iščekuju izlazak prvog DLC-a Pokemon Scarlet and Violet, The Teal Mask. Predstavljen za lansiranje u srijedu, 13. rujna, igrači su znatiželjni o točnom vremenu izdavanja u svojoj regiji.

Prema potvrđenim informacijama, The Teal Mask DLC bit će objavljen u sljedećim terminima:

– 6:12 po pacifičkom vremenu (XNUMX. rujna)

– 8:12 po srednjem vremenu (XNUMX. rujna)

– 9:12 po istočnom vremenu (XNUMX. rujna)

– 2 ujutro po britanskom vremenu (13. rujna)

– 3 ujutro po srednjoeuropskom vremenu (13. rujna)

– 5:30 ujutro po indijskom vremenu (13. rujna)

– 9 ujutro po japanskom vremenu (13. rujna)

Ova vremena mogu biti podložna promjenama, ali očekuje se da će igra biti pokrenuta oko navedenog vremena. Igrači bi trebali biti u tijeku s obavijestima o promjenama vremena izdavanja.

Teal maska ​​je dio DLC-a The Hidden Treasure of Area Zero za Pokemon Scarlet and Violet. DLC vodi igrače na školski izlet u Kitakami, živahno selo ispunjeno prazničnim aktivnostima i uličnim prodavačima. Tvrtka Pokemon već je zadirkivala nova džepna čudovišta, Legendare i likove koji će biti predstavljeni u The Teal Mask.

Curenje je također otkrilo dodatne informacije o novim sposobnostima, Pokedex unosima i džepnim čudovištima poput Bloodmoon Ursaluna. Drugi dio DLC-a The Hidden Area of ​​Treasure Zero, pod nazivom The Indigo Disk, planiran je za izdanje u četvrtom kvartalu/zimi 4. godine.

Igrači koji žele iskusiti The Teal Mask DLC morat će posjedovati Pokemon Scarlet ili Pokemon Violet. Oni koji posjeduju obje igre morat će kupiti zasebne kopije The Teal Mask.

Unatoč početnim tehničkim problemima koji su utjecali na uživljavanje i iskustvo igrača, Pokemon Scarlet i Violet imali su iznimno uspješno lansiranje, postavši najveće Nintendo izdanje svih vremena s 10 milijuna prodanih primjeraka u prva tri dana.

