Samo gore, virusna igra na Twitchu, preuzeta sa Steama

Popularna viralna igrica Only Up, koja je tijekom ljeta stekla ogromnu popularnost na Twitchu, uklonjena je sa Steam platforme. Tvorac igre, poznat kao SCKR Games, izrazio je želju da se pomakne s igre zbog stresa koji je izazvala.

Only Up stekao je značajne sljedbenike na Twitchu svojim jedinstvenim pogledom na priču o Jacku i stabljici graha. Igra je sadržavala filozofske naracije i izazovnu platformu dok su se igrači pokušavali popeti uz različite plutajuće objekte i okruženja.

Unatoč uspjehu na Twitchu, Only Up se suočio s kritikama zbog uključivanja NFT referenci, nepostojanja značajki igranja poput funkcije spremanja i optužbama za korištenje imovine zaštićene autorskim pravima drugog programera. Ove kontroverze dovele su do toga da je igra privremeno uklonjena sa Steama u srpnju prije nego što se vratila.

U ažuriranom postu, solo programer Only Up priznao je svoje pogreške i izrazio želju da igru ​​ostavi iza sebe. Naveli su stres koji je igra izazvala i potrebu za duševnim mirom i iscjeljenjem. Programer planira napraviti pauzu i nastaviti svoje obrazovanje dok rade na svojoj sljedećoj igri, uvjetno nazvanoj Kith. Ovaj novi projekt imat će drugačiji koncept, žanr i postavku, fokusirajući se na kinematografiju. Programer je također izrazio želju da radi s malim timom kako bi poboljšao svoje vještine dizajniranja igara.

U skladu s njihovom najavom, Only Up više nije dostupan za kupnju na Steamu. Međutim, oni koji su već kupili igricu još uvijek je mogu preuzeti i igrati. S gotovo 13,000 XNUMX recenzija, Only Up održava uglavnom pozitivnu ocjenu.

