Nasljednik Nintendo Switcha navodno otkriven iza zatvorenih vrata na Gamescomu 2023.

Prema izvješću Eurogamera, nasljednik konzole Nintendo Switch predstavljen je iza zatvorenih vrata na Gamescomu 2023. Iako ga Eurogamer nije imao priliku isprobati, vjeruje se da je nekoliko partnerskih programera dobilo pogled na konzolu u nekom obliku.

Jedan od vrhunaca demonstracije bila je "poboljšana" verzija igre The Legend of Zelda: Breath of the Wild, posebno dizajnirana za prikazivanje mogućnosti performansi Switch 2 o kojem se priča. Međutim, nema daljnjih informacija o ovom navodnom tehnološkom demou. otkriveno u ovom trenutku.

Ovaj pristup korištenja poboljšane verzije postojeće igre za demonstraciju poboljšanih performansi podsjeća na strategiju Sony Interactive Entertainmenta koja je dovela do lansiranja PlayStationa 5, gdje su prikazali brže vrijeme učitavanja u Marvelovom Spider-Manu na PlayStationu 4.

Unatoč glasinama koje okružuju nasljednika Nintendo Switcha, tvrtka još nije službeno potvrdila njegovo postojanje niti bilo kakve potencijalne značajke koje bi mogle predstaviti, poput poboljšanih performansi, 4K razlučivosti ili kompatibilnosti s prethodnim verzijama. Izvještaji iz industrije sugeriraju da se Nintendo priprema za veće javno predstavljanje 2024., ali za sada to ostaje špekulativno.

Iako su se rasprave o Nintendo Switchu često vrtjele oko toga da je konzola došla do kraja svog tipičnog životnog ciklusa, Nintendo i dalje doživljava značajan uspjeh sa Switchom. Prema predsjedniku Nintendo of America Dougu Bowseru, ovaj uspjeh proizlazi iz jedinstvenog hibridnog dizajna konzole i snažne ponude popularnih igara.

S obzirom na kontinuirani uspjeh Nintendo Switcha i nadolazećih naslova u razvoju, kao što su Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG i nenaslovljena igra Princess Peach, još uvijek ima puno toga da zadrži igrače angažirane uz originalni Switch .

Međutim, kako se ti naslovi objavljuju, budućnost konzole postaje neizvjesna. Dok navodni sastanak iza zatvorenih vrata na Gamescomu 2023. sugerira da Nintendo planira promjenu u bliskoj budućnosti, ostaju pitanja o tome što će sljedeća Nintendova konzola sadržavati i hoće li se pojaviti 2024. Kako vrijeme prolazi, Očekuje se da će se pojaviti više informacija, pružajući jasniju sliku Nintendovih planova za budućnost.

definicije:

1. Eurogamer – popularna web stranica o novinarstvu videoigara poznata po svom detaljnom pokrivanju i analizi industrije igara.

2. Gamescom – godišnji sajam videoigara koji se održava u Njemačkoj, poznat po svojim prezentacijama i otkrivanjima nadolazećih igara i konzola.

3. PlayStation 5 – najnovija igraća konzola koju je izdao Sony Interactive Entertainment, nudi poboljšanu grafiku, brže performanse i nove značajke u usporedbi sa svojim prethodnikom, PlayStationom 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – akcijsko-avanturistička igra koju je razvio i objavio Nintendo, poznata po svom istraživanju otvorenog svijeta i inovativnoj mehanici igranja.

5. Marvel's Spider-Man – popularna superherojska igra koju je razvio Insomniac Games, a objavio Sony Interactive Entertainment, prikazujući mogućnosti PlayStationa 5 s poboljšanim vremenima učitavanja.

6. 4K rezolucija – rezolucija zaslona od približno 3840×2160 piksela, pruža višu razinu detalja i jasnoće u usporedbi s nižim rezolucijama.

7. Kompatibilnost s prethodnim verzijama – sposobnost igraće konzole za igranje igara iz prethodnih generacija ili platformi.

8. Doug Bowser – predsjednik Nintenda u Americi, odgovoran za nadzor poslovanja tvrtke na sjevernoameričkom tržištu.

