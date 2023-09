Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS sada dostupan na konzoli

By

Igrači na konzolama sada mogu iskusiti zastrašujuće uzbuđenje igre Night At the Gates of Hell, koju su razvili Puppet Combo i Black Eyed Priest. Prethodno objavljena na PC-u, igra je sada dostupna na PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.

Nadahnut talijanskim zombi filmovima Lucia Fulcija i Bruna Matteija, kao i krvoprolićem PS1 ere i ambijentom neonske diskoteke, Night At the Gates of Hell je Survival Horror FPS koji uranja igrače u postapokaliptični svijet.

Protagonist, David, miran je čovjek koji je nedavno ostao bez supružnika i živi u svom stanu na moru. Iznenada, izbijanje zombija proguta njegov grad, prisiljavajući Davida da napusti normalan život i uzme oružje protiv hordi nemrtvih.

Kako bi preživjeli i konačno otkrili istinu iza apokalipse, igrači moraju rješavati zagonetke, tragati za resursima i koristiti različita oružja za strateški uklanjanje zombija. Kao iu Fulcijevim djelima, jedini način da se sruše ova čudovišta je precizan hitac u glavu.

Igra nudi napeto i intenzivno iskustvo dok igrači prolaze kroz razoreni grad, susrećući druge preživjele na putu. Suradnja i timski rad ključni su za prevladavanje izazova i hrabar bijeg.

Ako ste PC igrač, Night At the Gates of Hell još uvijek je dostupna na Steamu za vaš užitak igranja.

Izvori: Puppet Combo, Black Eyed Priest

definicije:

– Survival Horror FPS: žanr videoigara koji kombinira elemente survival horora i pucačine iz prvog lica, gdje se igrači moraju kretati kroz prijeteće i opasno okruženje dok se bore protiv neprijatelja.

– Lucio Fulci: talijanski filmski redatelj poznat po svom radu u žanru horora, posebno u filmovima o zombijima.

– Bruno Mattei: talijanski filmski redatelj poznat po svojim doprinosima talijanskoj eksploatacijskoj kinematografiji, uključujući filmove o zombijima.