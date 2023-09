Warner Bros. Games otkriva novi trailer za Mortal Kombat 1 s Jean-Claudeom Van Dammeom

Warner Bros. Games je predstavio novi trailer za Mortal Kombat 1, prikazujući dodatak Jean-Claudea Van Dammea kao posebne alternativne kože za lik Johnnyja Cagea. Ovu novu masku mogu otključati igrači koji kupe Premium izdanje igre.

Objava je uslijedila nedugo nakon što je prikazana snimka Van Dammea tijekom intervjua s Edom Boonom, ko-kreatorom serije Mortal Kombat. Boon je otkrio da je uključivanje Van Dammea u igru ​​bilo ostvarenje sna, navodeći da je ideja izvorno začeta kada se razvijala prva igra Mortal Kombat.

Boon je objasnio: “Naša je namjera bila napraviti Van Damme: The Arcade Game. Zapravo smo htjeli vidjeti riječi 'Van Damme' u igri. Došli smo do njegovog tima, ali iz raznih razloga tada nije išlo. Međutim, ovaj smo put pogodili na lutriji i konačno ga dobili. Imamo njegov glas i on će biti lik Johnnyja Cagea. To je za nas trenutak potpunog kruga.”

Osim Van Dammea, nedavno je najavljeno i da će se Megan Fox pojaviti u Mortal Kombatu 1 kao lice i glas lika Nitare.

Dugo iščekivana igra trebala bi biti objavljena 19. rujna 2023., a bit će dostupna na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i PC putem Steama i Epic Games Storea.

Izvori:

– Igre Warner Bros

– Kronika videoigara