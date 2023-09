Nintendo Switch 2: Specifikacije o kojima se priča i mogući datum izlaska

Nedavno izvješće NateTheHatea, poznatog otkrivača videoigara, pružilo je više detalja o navodnom Nintendo Switchu 2. Prema Nateu, novi sustav je navodno predstavljen programerima iza zatvorenih vrata na Gamescomu 2023. u Kölnu, Njemačka.

Jedna od ključnih informacija koju je podijelio Nate je da se demo igre The Legend of Zelda: Breath of the Wild izvodio na novom sustavu u 4K rezoluciji i 60 sličica u sekundi, sa znatno kraćim vremenima učitavanja u usporedbi s originalnim Nintendo Switchom . Ovo sugerira da bi Switch 2 mogao imati poboljšane performanse, osobito kada je na docku.

Također je spomenuto da bi novi sustav mogao uključivati ​​DLSS (Deep Learning Super Sampling) tehnologiju, točnije DLSS 3.5. Međutim, važno je napomenuti da implementacija DLSS-a na Switchu 2 možda neće uključivati ​​sve značajke koje se nalaze u PC verziji.

Drugi demo prikazan na Gamescomu bio je navodno The Matrix, koji se činio jednakim konzolama sljedeće generacije u smislu vizualne kvalitete, uključujući poboljšane mogućnosti praćenja zraka. Međutim, nagađa se da se ovaj demo možda nije izvodio na izvornom hardveru, već na osobnom računalu ili razvojnom kompletu sa sličnim specifikacijama.

Dok su rasprave na Gamescomu ukazale na potencijalni datum izlaska u ožujku 2024., NateTheHate je izrazio nesigurnost odnosi li se ovaj datum na službeno otkrivanje ili stvarno lansiranje Nintendo Switcha 2.

Što se tiče kompatibilnosti s prethodnim verzijama, nije bilo definitivnih informacija o tome hoće li novi sustav biti kompatibilan s igrama izdanim za originalni Nintendo Switch.

Iako ovi detalji nude intrigantan uvid u glasine o Nintendo Switchu 2, važno je oprezno pristupiti ovim informacijama jer se još uvijek temelje na neprovjerenim curenjima informacija. Samo će vrijeme pokazati hoće li se ove glasine pokazati točnima, a fanovi željno iščekuju službene objave samog Nintenda.

