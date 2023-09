Ulagači se pripremaju za nestabilnost na kraju tjedna usred zabrinutosti za Kinu i jačanja dolara

By

Ulagači s nestrpljenjem iščekuju kraj tjedna jer zabrinutost zbog kineskih restrikcija iPhonea i jačanja dolara nastavlja bacati sjenu na globalna tržišta. Izvješća o tome da Kina ograničava korištenje iPhonea od strane državnih službenika dovela su do značajnog pada Appleove tržišne kapitalizacije, s oko 200 milijardi dolara izbrisanih u samo dva dana. To je također utjecalo na širi američki tehnološki sektor i dovelo do pada dionica glavnih Appleovih dobavljača u Aziji. Budući da se prihodi Applea uvelike oslanjaju na Kinu, gdje su tisuće radnika zaposlene u tvrtki i njenim dobavljačima, utjecaj ovih ograničenja je značajan.

U isto vrijeme, kineski Huawei Technologies započeo je pretprodaju svog novog pametnog telefona, Mate 60 Pro+, što doprinosi uspjehu sposobnosti kineske tehnološke tvrtke da prevlada američke sankcije. Ovo dodatno povećava konkurenciju i izazove s kojima se Apple suočava na globalnom tržištu.

Rastući prinosi u SAD-u i očekivanja održivih povišenih kamatnih stopa pridonijeli su nedavnoj snazi ​​dolara. Dolar je na putu da zabilježi osmi tjedan zaredom rasta u odnosu na košaricu valuta. Forex stratezi sugeriraju da će prevladavanje jačanja dolara biti izazov za većinu glavnih valuta do kraja godine. To je izvršilo pritisak na druge valute, kao što su kopneni juan i jen, pri čemu je juan dosegnuo najnižu razinu u 16 godina, a jen se kretao blizu psihološki važne linije od 145 za dolar.

Dok se Europa budi, ulagači se pripremaju za potencijalno volatilan kraj tjedna. Paneuropski indeks STOXX 600 doživio je sedmodnevni gubitnički niz, najgori od veljače 2018. Tržišni fokus također će se preusmjeriti na zaduženog francuskog maloprodajnog lanca supermarketa Casino nakon što je isključen iz pariškog indeksa dionica velikih kompanija SBF-120 .

Općenito, kombinacija zabrinutosti Kine i snage dolara stvorila je neizvjesnost i volatilnost na globalnim tržištima. Ulagači pozorno prate ova kretanja i njihov potencijalni utjecaj na različite sektore i valute, što predstavlja izazovan kraj tjedna.

definicije:

– Tržišna kapitalizacija: Ukupna vrijednost dionica tvrtke u dolarima.

– Forex: devizno tržište na kojem se trguje valutama.

– Pretprodaja: Čin prodaje proizvoda prije nego što je službeno pušten u javnost.

– Tehnički sektor: Dio burze koji uključuje tvrtke usmjerene na proizvode i usluge povezane s tehnologijom.

Izvor: Reuters (Ankur Banerjee)