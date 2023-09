Znanstvenici koriste strojno učenje za predviđanje novih magnetskih materijala bez kritičnih elemenata

Znanstvenici iz Nacionalnog laboratorija Ames razvili su model strojnog učenja za predviđanje novih magnetskih materijala bez korištenja rijetkih elemenata. Ovaj inovativni pristup usredotočen je na Curiejevu temperaturu materijala, nudeći održiviji put za buduće tehnološke primjene.

Magneti visokih performansi, koji su ključni za tehnologije kao što su energija vjetra, pohrana podataka, električna vozila i magnetsko hlađenje, tradicionalno sadrže kritične elemente poput kobalta i materijala rijetke zemlje. Međutim, ti su materijali u velikoj potražnji i ograničene su dostupnosti. Kako bi riješili ovaj problem, istraživači iz Nacionalnog laboratorija Ames namjeravali su dizajnirati nove magnetske materijale sa smanjenim brojem kritičnih materijala.

Strojno učenje, podskup umjetne inteligencije, odigralo je ključnu ulogu u ovom istraživanju. Tim je koristio eksperimentalne podatke i teoretsko modeliranje za treniranje svog algoritma strojnog učenja. Curiejeva temperatura, koja je maksimalna temperatura na kojoj materijal zadržava svoj magnetizam, poslužila je kao vitalni parametar u predviđanju novih magnetskih materijala.

Razvoj modela strojnog učenja bio je pokušaj korištenja fundamentalne znanosti na tom području. Obučavanjem modela s poznatim magnetskim materijalima, istraživači su uspostavili vezu između značajki elektronske i atomske strukture i Curiejeve temperature. To je omogućilo modelu da predvidi potencijalne materijale kandidate.

Kako bi potvrdili model, tim se usredotočio na spojeve temeljene na ceriju, cirkoniju i željezu. Istraživači su uspješno sintetizirali i karakterizirali te materijale, a model strojnog učenja točno je predvidio njihovu Curiejevu temperaturu. Ovaj uspješan ishod predstavlja značajan korak prema stvaranju visokoučinkovite metode za projektiranje novih trajnih magneta.

Korištenje strojnog učenja u otkrivanju novih magnetskih materijala nudi održivu i učinkovitu alternativu tradicionalnom eksperimentalnom pristupu. Štedeći vrijeme i resurse, ovaj pristup utire put razvoju magneta visokih performansi koji koriste obilje domaćih komponenti. Istraživači iz Nacionalnog laboratorija Ames predani su pisanju strojnog učenja utemeljenog na fizici za održivu budućnost.

