Postoji li adaptacija animea Tales of Arise? Istraživanje mogućnosti

Obožavatelji hvaljenog JRPG-a, Tales of Arise, željno iščekuju vijesti o potencijalnoj adaptaciji animea. Tales of Arise osvojio je srca igrača diljem svijeta svojom zadivljujućom pričom i zadivljujućim vizualima, uključujući animirane scene renomiranog studija Ufotable.

JRPG ili Japanese Role-Playing Game vrsta je videoigre iz Japana poznate po fokusu na priče i avanture u svjetovima mašte. Ove igre sadrže naizmjeničnu borbu i karakterizirane su šarenim ilustracijama.

Tales of Arise priča priču o Reni, planetu kojim 300 godina vladaju njegovi stanovnici. Igra prati putovanja dvoje pojedinaca, Alphena i Shionne, koji pokušavaju promijeniti svoje sudbine i ispisati svoju budućnost.

Dok serija Tales of Arise ima bogatu ostavštinu videoigara, od kojih su neke adaptirane u OVA i TV serije, fanovi se pitaju radi li se na anime adaptaciji Tales of Arise. U nedavnom intervjuu, producent serije Tales Yusuke Tomizawa izjavio je da od 3. rujna 2023. ne postoje neposredni planovi za adaptaciju animea Tales of Arise.

Tomizawa je objasnio da je igra osmišljena kao interaktivno iskustvo, a igranje, interakcija likova i izbor igrača sastavni su dio njezinog šarma. Ovi se elementi možda neće besprijekorno prevesti u animiranu seriju.

Međutim, Tomizawa je izrazio otvorenost tima za mogućnost adaptacije animea u budućnosti. Iako trenutačno nema konkretnih planova, obožavatelji se još uvijek mogu nadati potencijalnoj adaptaciji animea i trebali bi pričekati službene najave Bandai Namca ili Ufotablea, oba potencijalna studija za animiranje Tales of Arise.

U međuvremenu, obožavatelji mogu nastaviti uroniti u bogatu priču i živopisni svemir Tales of Arise doživjevši igru ​​iz prve ruke. Nedostatak adaptacije animea mogao bi natjerati fanove da žude za više, ali fokus ostaje na pružanju impresivnog iskustva igranja.

