Kupci Applea suočavaju se s dodatnom naknadom od £20 za promjenu porta za punjenje iPhonea

Apple je spreman promijeniti priključak za punjenje i kabele na svojim iPhoneima po prvi put u 11 godina kako bi bili u skladu s propisima EU-a. Zakon Europske unije zahtijeva da svi telefoni koriste USB-C standard, a Apple bi trebao usvojiti ovaj standard u svojim nadolazećim iPhone modelima. Međutim, ova promjena dolazi uz trošak za kupce.

Novi kabel za punjenje neće biti kompatibilan s trenutnim punjačima koje koriste mnogi vlasnici iPhonea. Kao rezultat toga, novi vlasnici iPhonea možda će morati zasebno kupiti strujni adapter od £19.99. Ovaj dodatni trošak povećava već visoku cijenu najnovijih modela iPhonea, pri čemu se iPhone 15 približava 2,000 funti.

Appleova odluka da više ne uključuje strujne adaptere uz nove iPhone uređaje pokušaj je smanjenja elektroničkog otpada. Međutim, to znači da će korisnici koji nadograđuju sa starijih modela otkriti da njihovi postojeći adapteri ne rade s novim uređajima. Ova promjena može dovesti do frustracija, s obzirom na to da se stariji USB standard još uvijek široko koristi.

Kako bi riješio ovaj problem, Apple navodno potiče svoje prodajno osoblje da prodaje zidne adaptere uz nove iPhone uređaje. Tvrtka je već prebacila svoje najnovije iPade i prijenosna računala na USB-C veze, a iPhone je sljedeći uređaj koji će doživjeti ovu promjenu.

USB-C priključak nudi veće brzine punjenja i prijenos podataka u usporedbi sa starijim USB-A priključkom. Dok mnogi stariji adapteri za punjenje iPhonea koriste USB-A priključak, očekuje se da novi iPhone uključuje kabel s USB-C standardom na oba kraja.

Unatoč mogućim neugodnostima i dodatnim troškovima za kupce, Apple globalno primjenjuje ovu promjenu priključka za punjenje. Do kraja sljedeće godine svi telefoni koji se prodaju u Europskoj uniji moraju usvojiti USB-C standard.

Analitičari nagađaju da bi ova promjena mogla utjecati na prodaju iPhonea jer bi potencijalni kupci mogli odgoditi svoje nadogradnje. Očekuje se da će cijena najjeftinijih modela iPhone 15 ostati na £849, ali analitičari predviđaju da će skuplji “Pro” modeli doživjeti povećanje cijena.

Općenito, Appleova odluka da se uskladi s propisima EU-a u vezi s promjenom priključka za punjenje može predstavljati izazov za korisnike, ali je u skladu s globalnim naporima da se standardizira povezivost uređaja.

definicije:

– USB-C: USB-C (ili USB Type-C) univerzalni je standard za punjenje i prijenos podataka koji nudi veće brzine u usporedbi sa starijim USB-A standardom.

– USB-A: USB-A je standardni USB priključak koji se široko koristi za punjenje i prijenos podataka u računalima, automobilima i adapterima za punjenje.

Izvori:

– Nema navedenih izvora.