Huaweijev pametni telefon Mate 60 Pro prikazuje domaće tehničke mogućnosti Kine

Huawei Technologies Co. poduzeo je značajan korak u predstavljanju napretka Kine u razvoju svojih domaćih tehnoloških mogućnosti sa svojim najnovijim modelom pametnog telefona, Mate 60 Pro. Ovaj pametni telefon ističe se visokim udjelom komponenti proizvedenih u Kini, uz svoj procesor Kirin dizajniran i proizveden u Kini.

Analiza rastavljanja koju je proveo TechInsights za Bloomberg otkriva da je Huawei nabavio nekoliko komponenti od kineskih tvrtki. Mate 60 Pro uključuje radiofrekvencijski prednji modul tvrtke Beijing OnMicro Electronics Co., satelitski komunikacijski modem tvrtke Hwa Create Co. i RF primopredajnik tvrtke Guangzhou Runxin Information Technology Co. Memorija SK Hynix Inc. jedina je do sada identificirana strana komponenta.

Oslanjanje na domaće dobavljače za tehnološke komponente impresivno je postignuće za Huawei, s obzirom na izazove s kojima se suočio nakon što je američkim sankcijama 2020. odsječen s tržišta naprednih čipova i proizvodnje čipova. Tvrtka se prethodno oslanjala na američke dobavljače za osnovne komunikacijske čipove i morao je tražiti alternativna sredstva za proizvodnju svojih procesora i bežičnih čipova.

Unatoč tim poteškoćama, Huawei je uspio stvoriti pametni telefon s komponentama pretežno kineske proizvodnje, pokazujući svoju sposobnost snalaženja u tehnološkom embargu. Bežične brzine Mate 60 Pro jednake su 5G uređajima, a uređaj ne pokazuje neobično trošenje baterije.

Međutim, ostaju pitanja u vezi s obujmom proizvodnje i troškovima ovih komponenti. Huawei se mora natjecati s etabliranim igračima poput Applea i Samsunga, čiji pametni telefoni koriste čipove koji su barem dvije generacije ispred Huaweijeve najnovije ponude. Unatoč tome, izlazak Mate 60 Pro bez detaljnih specifikacija državni su mediji slavili kao dokaz da su napori SAD-a da Kini ograniče pristup naprednim tehnologijama propali.

Uspjeh Mate 60 Pro mogao bi imati značajne implikacije za Huawei i kinesko tržište pametnih telefona. Analitičari procjenjuju da bi Huawei, ako proda 5 milijuna jedinica, mogao kanibalizirati 38% prodaje iPhonea u Kini. Međutim, ograničenja opskrbe i niski prinosi proizvodnje povećavaju neizvjesnost o sposobnosti Huaweija da zadovolji potražnju.

Dok Huawei nastavlja napredovati sa svojim domaćim tehnološkim mogućnostima, ostaje za vidjeti kako će SAD odgovoriti. Predstavnik Michael McCaul nagovijestio je da su Huaweijevi dobavljači, poput Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), možda prekršili američke sankcije. Ishod ovih događaja mogao bi imati dalekosežne implikacije i za Huawei i za globalnu tehnološku industriju.

Izvori: Bloomberg News, TechInsights