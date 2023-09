iPhone 15 će koristiti USB-C: Što trebate znati

By

iPhone 15, najnovija Appleova iteracija svog kultnog pametnog telefona, napravio je veliku promjenu koja bi mogla smetati nekim korisnicima. Kako bi bio u skladu s europskim propisima, Apple je zamijenio Lightning konektor novim ovalnim USB-C konektorom za punjenje. To znači da će korisnici morati zamijeniti svoje Lightning dodatke, kao što su kabeli za punjenje i slušalice, novim proizvodima koji koriste USB-C.

Ovaj prijelaz podsjeća na kada je Apple 30. prešao s 2012-pinskog konektora na Lightning, čime su mnogi dodaci postali zastarjeli. Međutim, ono što je drugačije ovog puta je da većina ljudi već ima USB-C kabel. Mnogi uređaji, uključujući slušalice, igraće konzole i Appleove MacBookove, već koriste USB-C kao standardni priključak za punjenje.

Prelazak na USB-C odgovor je na mandat Europske unije koji zahtijeva od svih proizvođača pametnih telefona da usvoje zajednički konektor za punjenje do 2024. To je usmjereno na smanjenje otpada u okoliš dopuštajući potrošačima da koriste manje kabela za napajanje.

Iako je standardizacija kabela za punjenje korak naprijed, važno je biti svjestan potencijalnih opasnosti povezanih s USB-C kabelima. Za razliku od visokokvalitetnih punjača, jeftiniji USB-C kabeli nemaju potrebne čipove za zaštitu vašeg uređaja od fluktuacija struje. Važno je uložiti u izdržljive kabele renomiranih marki kako ne biste oštetili svoj telefon.

Također je važno biti oprezan gdje uključujete svoj USB-C kabel. Priključivanje na izvore s višim naponom nego što vaš telefon prihvaća može potencijalno oštetiti ili čak izazvati strujni udar vašeg uređaja. Držite se upotrebe visokokvalitetnih punjača kako biste osigurali sigurnost svog telefona.

Za korisnike iPhonea koji ne planiraju odmah nadogradnju, ali ipak trebaju nove punjače, bežično punjenje je isplativa alternativa. Mandat EU-a odnosi se samo na žičane veze, tako da su bežični uređaji za punjenje kao što je Appleov MagSafe ili podloge i postolja za bežično punjenje i dalje u redu za korištenje.

Sveukupno, s pravim kabelom i ciglom za punjenje, prijelaz na USB-C trebao bi donijeti prednosti poput bržeg prijenosa podataka i smanjenja broja kabela potrebnih za različite uređaje. To također znači manje kabela za nošenje tijekom putovanja ili putovanja na posao, jer USB-C postaje sve češći standard punjenja.

Izvori:

– “IPhone 15 je stigao, i to je noćna mora za sve vaše dodatke” Briana X. Chena (The New York Times)