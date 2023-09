Appleov nadolazeći događaj predstavljanja iPhonea i njegov potencijalni utjecaj na performanse dionica

Apple će predstaviti svoj najnoviji model iPhonea, iPhone 15, na svom dugo očekivanom događaju predstavljanja, "Wonderlust". Povijesno gledano, Appleove dionice imaju tendenciju boljeg učinka u šest mjeseci nakon lansiranja iPhonea. Međutim, unutar jednog do tri mjeseca nakon događaja, dionice se kreću u skladu s tržištem, prema analitičaru Morgan Stanleyja Eriku Woodringu. Unatoč ovom pozitivnom trendu, dionice Applea su se suočile s izazovima u posljednjim sjednicama zbog izvješća o Kini koja zabranjuje korištenje iPhonea u vladinim agencijama i poduzećima u državnom vlasništvu. Ovi izazovi, zajedno sa slabijom makroekonomskom pozadinom i usporavanjem potrošačke potrošnje, doprinijeli su padu dionica Applea od 4.4% ovog mjeseca.

Analitičari pozorno prate bilo kakav utjecaj na potražnju od potencijalnih povećanja cijena za modele iPhone 15 Pro. Analitičar Barclaysa Tim Long predviđa da će prodane jedinice imati problema, posebno zbog povećanih prosječnih prodajnih cijena u odnosu na slabiju opću gospodarsku klimu. Očekivanja Wall Streeta za ovogodišnji iPhone uključuju manja ažuriranja kao što su osvježeni interni procesor, okvir, USB-C priključci i potencijalno nadograđena kamera, baterija i procesor za Pro modele. Također se očekuje da će Apple Watch dobiti poboljšanu bateriju i nove boje remena.

Uz mogućnost poskupljenja Pro modela, neki analitičari predviđaju povećanje procjena prihoda od iPhonea. Angelo Zino iz CFRA-e sugerira da bi povećanje cijena moglo povećati procjenu prihoda za 6% do 8%. Unatoč špekulacijama o potencijalnom povećanju cijena i nedostatku faktora "wow" u ovogodišnjem lansiranju proizvoda, analitičari su prepoznali Appleovu dosljednu kvalitetu izrade, ažuriranja softvera i povećanje tržišnog udjela kao pozitivne čimbenike koji doprinose.

Kada razmatramo utjecaj na dionice Applea, važno je napomenuti da povijesni trendovi ukazuju na potencijalno slabije razdoblje koje slijedi, s nedavnim vijestima iz Kine i znakovima smanjenja potrošačke potrošnje. Morgan Stanley's Woodring pokazuje da Appleovi događaji lansiranja često rezultiraju scenarijem "prodaj novosti", s dionicama slabijim za oko 15 baznih bodova na dan lansiranja i ostaju u skladu s tržištem u sljedećih jedan do tri mjeseca. Međutim, prošli podaci također pokazuju da su dionice Applea nadmašile tržište za gotovo 14% u prosjeku u tri mjeseca koja su prethodila lansiranju, te za gotovo 19% u prethodnih šest mjeseci. To ukazuje na to da, iako može doći do slabijeg kratkoročnog učinka, ulagači koji drže dionice mogli bi vidjeti da će dionice u prosjeku porasti za 8% u šest mjeseci nakon događaja.

Gledajući unaprijed, Wall Street vidi pozitivne dugoročne izglede za dionice Applea, no moglo bi trebati vremena da se ti vjetrovi u stranu materijaliziraju. Neophodno je razmotriti potencijalni utjecaj niskih procjena kupnje i očekivanja za stalne isporuke na ovogodišnje rezultate zaliha. Iako je Appleova procjena dionica i dalje visoka u usporedbi s povijesnim razinama, postoje čimbenici kao što su zadržana potražnja i jednostavne usporedbe iz godine u godinu koji pozicioniraju Apple za bolju izvedbu u novoj godini.

