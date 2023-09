Prva prednost stječe Infinite ID pružatelja biometrijske tehnologije

First Advantage, pružatelj usluga provjere i provjere radnog iskustva, najavio je preuzimanje dobavljača biometrijske tehnologije, Infinite ID, za 41 milijun dolara u gotovini. Akvizicija ima za cilj proširiti mrežu First Advantagea i ponudu provjere identiteta za svoje kupce u SAD-u.

Infinite ID, sa sjedištem u Hicksvilleu, New York, portfeljska je tvrtka privatne investicijske tvrtke Enlightenment Capital. Očekuje se da će tvrtka ostvariti više od 10 milijuna dolara godišnjeg prihoda. Dobavljač biometrijske tehnologije nudi alate za identifikaciju i autentifikaciju za različite sektore, uključujući obranu i obavještajnu službu, nacionalnu sigurnost, provedbu zakona, sigurnost granica, odgovor na katastrofe i upravljanje hitnim slučajevima te korporativnu sigurnost.

Izvršni direktor tvrtke First Advantage, Scott Staples, izjavio je da softver Infinite ID-a nadopunjuje postojeću ponudu tvrtke RightID i Digital Identity Services. Ova se akvizicija smatra značajnim korakom prema proširenju portfelja proizvoda i temeljnog poslovanja tvrtke First Advantage.

Ovom akvizicijom First Advantage ima za cilj poboljšati svoje sposobnosti u pružanju naprednih biometrijskih tehnoloških rješenja kako bi se poslodavcima pomoglo smanjiti rizik i održati usklađenost. Biometrijska autentifikacija nudi visoku razinu sigurnosti korištenjem jedinstvenih fizičkih karakteristika ili karakteristika ponašanja, kao što su otisci prstiju, prepoznavanje lica ili skeniranje šarenice, za provjeru identiteta pojedinca.

Izvori: First Advantage, Infinite ID

