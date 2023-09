Gearbox Studio navodno pogođen naporima restrukturiranja Embracer grupe

By

Prema nedavnim izvješćima, Gearbox Studio je najnoviji studio na koji će utjecati tekući napori restrukturiranja Embracer grupe. Embracer Group je u lipnju najavio sveobuhvatni program restrukturiranja kako bi se oporavio od značajne potrošnje tijekom godina i pada cijene dionice od 40 posto nakon propalog strateškog partnerstva sa Savvy Games Group.

U sklopu restrukturiranja, još jedan studio u vlasništvu Embracera, Volition Games, ugašen je odmah krajem prošlog mjeseca. Sada, Reuters izvještava da bi Gearbox mogao biti sljedeći studio koji će Embracer otpustiti. Embracer navodno radi s investicijskim bankama Goldman Sachs i Aream & Co na istraživanju mogućnosti prodaje Gearboxa. Već su zaprimili interes trećih strana koje žele preuzeti studio.

Vrijedno je napomenuti da su cijene dionica Embracera doživjele pozitivan pomak nakon ove vijesti. Gearbox, koji je kupio Embracer 2021., imao je mješovite rezultate s nedavnim izdanjima igara. Prodaja New Tales from the Borderlands navodno je bila niska, prema izdavaču Take-Two. Međutim, još jedan spin-off Borderlandsa, Tiny Tina's Wonderlands, premašio je očekivanja. Izvršni direktor Randy Pitchford prethodno je izjavio da su buduća iskustva već u razvoju.

Kao izdavač, Gearbox planira objaviti Hyper Light Breaker i Homeworld 3 početkom 2024. Moglo bi se dogoditi više događaja u vezi s restrukturiranjem Embracer Groupa i budućnošću Gearboxa.