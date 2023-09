Susret svjetskih jezika i digitalnih humanističkih znanosti vraća se na Sveučilište u Arkansasu

Studio za svjetske jezike i digitalne humanističke znanosti na Sveučilištu Arkansas s oduševljenjem najavljuje povratak Digital Humanities Meet-Upa. Event će se održati u studiju koji se nalazi u JB Hunt Centru 14. rujna od 4-5 sati.

Tijekom otvaranja DH Meet-Upa, studenti fakulteta i diplomskih studija Odsjeka za svjetske jezike, književnosti i kulture predstavit će svoje projekte koji spajaju svjetske kulture i digitalnu tehnologiju. Sudionici mogu očekivati ​​prezentacije o raznim temama, poput fotografije od 360°, interaktivnih virtualnih obilazaka drevnih nalazišta, lekcija paleografije na ekranu osjetljivom na dodir za učenje srednjovjekovnog francuskog jezika i inovativne upotrebe digitalnih alata u učionici.

Nakon događaja, održat će se prijem u WLDH studiju, koji će sudionicima pružiti priliku za umrežavanje i daljnju raspravu o predstavljenim projektima.

Drugi DH Meet-Up ovog mjeseca održat će se 28. rujna od 11 do 12 sati. Na ovom susretu sudjelovat će fakultetski i diplomski studenti s odjela WLLC koji će podijeliti svoje planove za buduće projekte koji spajaju svjetske kulture i digitalnu tehnologiju. To uključuje prijedloge za financiranje, potencijalne tečajeve i nastavne jedinice. Ručak će biti osiguran u studiju nakon ovog događaja.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Izvori:

– Svjetski jezici, književnosti i kulture Sveučilišta Arkansas

Napomena: Izvorni članak je izmijenjen kako bi odgovarao traženom formatu.