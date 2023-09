Zopa prikupila 75 milijuna funti kako bi ubrzala rast i postala najbolja banka u Britaniji

Digitalna banka Zopa osigurala je 75 milijuna funti (95 milijuna dolara) kapitala Tier 2 kao dio svoje stalne strategije rasta. Financiranje će se koristiti za potporu Zopinim planovima širenja i učvršćivanje njezine pozicije vodeće britanske banke. Ova posljednja kapitalna injekcija dovodi ukupni iznos prikupljen od strane Zopa banke na 530 milijuna funti, sa 150 milijuna funti osiguranih samo u 2023.

Zopa banka stekla je priznanje za svoje inovativne ponude, čiji je cilj poboljšati financijsko zdravlje klijenata i omogućiti pristup kreditima po konkurentnim cijenama. Usluge banke uključuju vodeće proizvode za štednju na tržištu, alate koji pomažu klijentima da brže otplaćuju dugovanja na kreditnim karticama i modele osiguranja koji se temelje na umjetnoj inteligenciji i koji su pokazali izvrsne kreditne rezultate.

Izvršni direktor Jaidev Janardana istaknuo je značaj ovog kruga financiranja, navodeći da potvrđuje financijsku izvedbu Zopa banke i pokazuje snažno povjerenje ulagača u njezin potencijal rasta. Nadalje, sredstva služe kao potvrda Zopinog odgovornog i održivog poslovnog modela, kao i njegove vizije izgradnje najbolje banke u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Za razliku od mnogih fintech tvrtki i institucija za e-novac, Zopa Bank ima licencu za bankarstvo, što je podvrgava istim regulatornim standardima kao i tradicionalne high street banke. Ovo osigurava da su depoziti klijenata zaštićeni Shemom kompenzacije financijskih usluga do £85,000. Zopa Bank također je uvela regulirane proizvode Kupi sada, plati kasnije (BNPL) i Smart ISA, pružajući odgovorne alternative postojećim uslugama.

Od svog pokretanja 2020., Zopa Bank je privukla značajne depozite, odobrila više od 2 milijarde funti osobnih zajmova i izdala 470,000 kreditnih kartica. Trenutno se može pohvaliti impresivnim neto rezultatom promotora od 82, ključnim pokazateljem zadovoljstva kupaca. Sa svojim profitabilnim temeljem, Zopa Bank predviđa opsluživanje 5 milijuna klijenata do 2027. godine.

Uspjeh Zopa banke prepoznat je kroz priznanja kao što je “Banka godine” na AltFi nagradama 2022., uz proglašenje “Najboljim davateljem osobnih zajmova” i “Najboljim davateljem kreditnih kartica” na prethodnim nagradama Britanske banke. Ovaj posljednji krug financiranja pozicionira Zopa banku za kontinuirani rast i uspjeh u sektoru digitalnog bankarstva.

definicije:

– Tier 2 kapital: Odnosi se na dopunski kapital banke, koji pruža dodatnu zaštitu od financijskih rizika i pomaže osigurati njezinu solventnost i stabilnost.

– AI (umjetna inteligencija): simulacija ljudske inteligencije u strojevima koji su programirani da razmišljaju i uče poput ljudi.

– BNPL (Buy Now Pay Later): opcija plaćanja koja potrošačima omogućuje kupnju i odgodu plaćanja do kasnijeg datuma, često bez kamata ili s fiksnim planovima plaćanja.

– Neto Promotor Score (NPS): metrika koja se koristi za mjerenje lojalnosti i zadovoljstva kupaca na temelju odgovora na pitanje: "Kolika je vjerojatnost da ćete ovaj proizvod/uslugu preporučiti prijatelju?" NPS se kreće od -100 do +100, s višim rezultatima koji ukazuju na veće zadovoljstvo kupaca.

