Moć decentraliziranog digitalnog identiteta u zaštiti osobnih podataka

Bijela knjiga koju je objavila CompTIA, neprofitna udruga za IT industriju i radnu snagu, istražuje pojavu decentraliziranog digitalnog identiteta kao robusnog alata za zaštitu osobnih podataka. Whitepaper, pod nazivom “Decentralized Digital Identity & Self-Sovereignty” i koji je izradilo CompTIA Blockchain and Web3 Advisory Council, istražuje kako ovaj pristup preoblikuje IT sigurnost, osnažujući pojedince i organizacije s većom privatnošću i kontrolom nad njihovim informacijama.

Davatelji upravljanih usluga (MSP) potiču se da se upoznaju s vjerodajnicama decentraliziranog digitalnog identiteta kako bi bili opremljeni za pomoć svojim klijentima u poboljšanju njihove sigurnosti i privatnosti. Velike organizacije već su prihvatile ovu metodu za zaštitu osobnih podataka, a očekuje se da će male i srednje tvrtke slijediti taj primjer. Kao tehnološki partneri i pružatelji usluga, MSP-ovi će igrati ključnu ulogu u vođenju i podršci organizacijama u ovoj tranziciji.

Whitepaper objašnjava da decentralizirani digitalni identitet uključuje digitalne vjerodajnice, poznate kao provjerljive vjerodajnice (VC), pohranjene u VC novčaniku. Novčanik je zaštićen PIN-om ili zaporkom i njime u potpunosti upravlja korisnik. Korištenjem decentraliziranog digitalnog identiteta, podaci pojedinca ostaju šifrirani sve dok ih oni ne odluče podijeliti. Prilikom dijeljenja, primatelju se daje samo dokazni token, a ne potpuni zapis podataka.

Wes Jensen, supredsjedatelj Savjetodavnog vijeća za blokčein i partner u tvrtki 21Packets, ističe da decentralizirani digitalni identitet omogućuje pojedincima i organizacijama veću kontrolu nad svojim internetskim informacijama i odnosima, a istovremeno osigurava poboljšanu sigurnost i privatnost.

Whitepaper uključuje brojne primjere aplikacija decentraliziranog digitalnog identiteta iz stvarnog svijeta koje obuhvaćaju područja kao što su kupovina, zapošljavanje, državne službe, obrazovanje, financijske transakcije i zdravstvena skrb. Naglašava potencijal pojedinaca i organizacija da preuzmu kontrolu nad svojim podacima i zaštite svoju privatnost u tim domenama.

CompTIA Blockchain & Web3 Advisory Council služi kao platforma za misaone vođe i inovatore koji istražuju kako tvrtke mogu iskoristiti blockchain tehnologiju. S članovima iz različitih sredina, vijeće ispituje njegove primjene i utjecaje u različitim sektorima, uključujući lanac opskrbe, razvoj softvera, pravne, marketinške, obrazovne i B2B/B2C organizacije.

Izvori: CompTIA