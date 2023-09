BGMI Drevni set mumija Kutija i otkupni kodovi za 8. rujna: Sve što trebate znati

Battlegrounds Mobile India (BGMI) postala je jedna od najpopularnijih igara u Indiji, osvajajući igrače satima. Unatoč nedavnoj zabrani i kasnijem povratku, igra nastavlja privlačiti vjernu bazu obožavatelja. S raznim ažuriranjima i dodacima, BGMI se neprestano razvija kako bi zadržao igrače angažiranima.

Jedna od nedavnih promjena u BGMI je integracija glasa igrača kriketa Hardika Pandye i najava glumca Ranveera Singha kao ambasadora brenda za BGMI India. Uz to, igra je predstavila novi sanduk s kompletom drevnih mumija koji nudi uzbudljive nagrade u igri.

Službeno lice BGMI na Instagramu objavilo je video koji prikazuje sanduk s mumijom, što je izazvalo veliko uzbuđenje među igračima. U objavi se ističe da se Ancient Power Crate može otvoriti za samo 18 UC (valuta u igri) i pruža mogućnost dobivanja epskih emocija i setova.

Za igrače koji žele dobiti nagrade u igri kao što su maske za oružje, odjeća, oružje, vozila i više besplatno, BGMI je izdao kodove za preuzimanje. Ovi se kodovi mogu koristiti tijekom ograničenog razdoblja od 12 sati za otključavanje raznih novih nagrada.

Here are the BGMI redeem codes for September 8:

– BTOQZHZ8CQ – Novo!

– TQIZBZ76F – Koža vozila

– 5FG10D33 – Falcon i Free Emotes

– GPHZDBTFZM24U – UMP9 Skin

– KARZBZYTR – Besplatna odjeća

– JJCZCDZJ9U – Zlatna tava

– UKUZBZGWF – Besplatni vatromet

– TIFZBHZK4A – Besplatna odjeća

– RNUZBZ9QQ – AKM Glacier Skin

– PGHZDBTFZ95U – M416 Koža

– R89FPLM9S – Suputnik

– BMTCZBZMFS – Pretty in Pink set and Pretty in Pink Headpiece

– 5FG10D33 – Outfit for Free

– TQIZBz76F – 3 besplatna motocikla

– BMTFZBZQNC – Besplatan Drifter set

– SD14G84FCC – Besplatna maska ​​za snajper KAR98

– RNUZBZ9QQ – AKM Glacier Skin

To redeem these codes and claim your rewards, follow these steps:

1. Posjetite službenu web stranicu BGMI i unesite svoj ID znaka BGMI.

2. Zalijepite otkupni kod u predviđeni prostor za nagrade u igri.

3. Enter the captcha/verification code, and click on submit.

4. Nakon što je proces dovršen, svoje nagrade koje možete iskoristiti možete preuzeti putem pošte unutar igre.

Stay tuned for more updates and codes from BGMI as the competition heats up with the impending return of Garena Free Fire.

definicije:

– BGMI: skraćenica za Battlegrounds Mobile India, popularnu mobilnu igru ​​u Indiji.

– UC: In-game currency used in BGMI.

– Iskoristite kodove: Posebni kodovi koji se mogu unijeti u igru ​​kako bi se iskoristile nagrade u igri.

– Epski osjećaji i setovi: Ekskluzivni osjećaji i odjeća s posebnim efektima i dizajnom.

– Prekrivači oružja: prilagodljivi izgledi za oružje u igri.

– Odjevni predmeti: Odjevni predmeti koje mogu nositi likovi igrača.

– Vozila: vozila u igri koja se koriste za prijevoz.

– Suputnik: Lik koji se ne može igrati i prati lik igrača.

– Crates: In-game items that contain randomized rewards.

Izvori:

– BGMI official website

– BGMI Instagram handle