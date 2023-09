Najbolji pametni telefoni ispod 50,000 Rs u Indiji

By

Ako imate budžet od 50,000 rupija za pametni telefon, imate mnogo opcija za odabir. Kako bismo vam pomogli da napravite pravi izbor, napravili smo uži izbor od 5 najboljih pametnih telefona trenutno dostupnih u ovom cjenovnom razredu, uzimajući u obzir njihove karakteristike, performanse i stil.

1. Google Pixel 7: Google Pixel 7 dostupan je za nešto manje od 50,000 rupija na Flipkartu, a cijena može biti i niža s određenim kreditnim karticama. Dolazi s najnovijim Googleovim procesorom Tensor G2, 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Telefon ima 6.3-inčni Full HD+ OLED zaslon s brzinom osvježavanja od 90 Hz i vršnom svjetlinom od 1400 nita. Ima visoko ocijenjen sustav kamera, uključujući primarnu kameru od 50 MP s OIS-om i ultraširoku kameru od 12 MP. Pixel 7 radi na najnovijem Androidu 13 s dizajnerskim jezikom Material You.

2. OnePlus 11R 5G: OnePlus 11R 5G nudi izvrsnu vrijednost za novac dok posuđuje neke značajke od svog premium brata, OnePlus 11 5G. Ima 6.74-inčni zakrivljeni Fluid AMOLED zaslon, Snapdragon 8+ Gen 1 čip i opcije za do 16 GB RAM-a i 256 GB za pohranu. Telefon ima primarnu kameru od 50MP s OIS-om, ultraširoku kameru od 8MP i makro kameru od 2MP. Također ima 16MP selfie kameru i dugotrajnu bateriju od 5000 mAh.

3. Nothing Phone (2): Najnovija ponuda brenda Nothing, Nothing Phone (2), značajna je nadogradnja u odnosu na prethodni model. Sadrži prozirnu poleđinu s LED svjetlima, što pruža i estetiku i funkcionalnost. Telefon nudi moćne performanse i mogućnosti prilagodbe.

Ovo je samo nekoliko dostupnih opcija u rasponu cijena ispod 50,000 rupija. Ovisno o vašim preferencijama i zahtjevima, unutar ovog proračuna možete pronaći mnogo više pametnih telefona s vrhunskim značajkama, performansama i stilom.

