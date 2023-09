Iza stakla: Trening kamp Los Angeles Kingsa – pogled iznutra na NHL predsezonu

By

Nacionalna hokejaška liga (NHL) i NHL mreža najavili su svoje partnerstvo s Los Angeles Kingsima za četvrtu sezonu njihovih dokumentarnih filmova u predsezoni sa svim pristupom, Behind The Glass. Ova trodijelna serija, koju je producirao NHL Network u suradnji s NHL Productions, pružit će pogled iza kulisa na intenzitet, dramu i natjecanje NHL predsezone kroz objektiv dvostrukih kraljeva prvaka Stanley Cupa.

Nadolazeća sezona Behind The Glass sadržavat će putovanje Kingsa na južnu hemisferu dok igraju protiv Arizona Coyotesa u Melbourneu u Australiji za NHL Global Series 2023. Ovo će biti prve NHL utakmice koje se igraju u Australiji, dodajući uzbuđenje seriji. Igrači će biti uključeni u mikrofon i prikazani izvan klizališta, nudeći obožavateljima neusporediv sadržaj dok se natječu za svoje mjesto na popisu i pripremaju se za otvaranje regularne sezone.

Nakon dva uzastopna plasmana u doigravanje Stanley Cupa, Kingsi su podigli očekivanja za organizaciju. Behind The Glass će se usredotočiti na potpredsjednika i generalnog menadžera tima, Roba Blakea, i glavnog trenera Todda McLellana, dok oni vode tim tijekom trening kampa i oblikuju viziju za stalnog osvajača Stanley Cupa. Serija će također profilirati ključne igrače kao što su novostečeni centar Pierre-Luc Dubois, zvijezde u usponu Adrian Kempe i Kevin Fiala te veterani temeljnih igrača Anze Kopitar i Drew Doughty. Predsjednik tima Luc Robitaille pružit će jedinstveni uvid u to što znači biti kralj.

Behind The Glass prvi put je premijerno prikazan 2018., nudeći obožavateljima neviđeni pogled na NHL predsezonu kroz oči New Jersey Devilsa. Od tada se u seriji prikazuju Philadelphia Flyersi i Nashville Predators. Ovogodišnje izdanje će povećati uloge međunarodnim putovanjem u Melbourne, Australija.

Obožavatelji mogu očekivati ​​ekskluzivni bonus sadržaj i isječke iz svake epizode Behind The Glass koji se dijele na digitalnim i društvenim medijskim platformama koristeći hashtag #BehindTheGlass. Osim toga, svaka će epizoda biti dostupna na NHL-ovoj YouTube platformi, nudeći obožavateljima više prilika za sudjelovanje u seriji.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp obećava približiti navijače igri i pružiti jedinstvenu i nikad prije viđenu perspektivu na momčad i predsezonu. S pristupom bez presedana, ovaj dokumentarni serijal zasigurno će uzbuditi obožavatelje dok očekuju nadolazeću NHL sezonu.

