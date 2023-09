Nedovoljno kuhani zli kraj u Baldur's Gate 3: Propuštena prilika

By

Završetak Baldur's Gate 3, unatoč tome što je bio požuren, ostavio je igrače zadovoljne razrješenjem priče i odnosa njihovih likova. Međutim, to je vrijedilo samo za one koji su na kraju donijeli “dobru” odluku. Zao kraj, s druge strane, čini se nedovoljno kuhanim i nedostaje mu ista razina pažnje i razvoja. To je aspekt finala igre koji ostavlja prostora za poboljšanje.

Zli završetak u Baldur's Gate 3 daje igračima izbor kontrole Netherbraina, moćnog entiteta koji zapovijeda Mind Flayers. Ovaj izbor zahtijeva izdaju vaše stranke i korištenje kontrole uma za vladanje nad Faerûnom. Iako ova opcija može imati smisla za lika koji prihvaća svoje mračne tendencije i usklađuje se s podrijetlom Dark Urge, čini se da nije na mjestu za većinu igrača koji nisu odabrali takav put.

Nažalost, zlom kraju nedostaje suvisli epilog. Nakon odabira, igra iznenada završava s likom koji samodopadno gleda na svoju novostečenu moć, ostavljajući igrače da žele više. Iako neke dvosmislenosti mogu biti intrigantne, zlom kraju nedostaje dubina i kontekst koji pruža dobar kraj. Ne uspijeva objasniti implikacije i posljedice kontrole nad vojskom Ilitida, zbog čega se osjeća kao izbor radi izbora.

Larian Studios, programer Baldur's Gate 3, priznao je da nedostaje završetak igre i napravio je izmjene kako bi poboljšao određene aspekte. Ostaje za vidjeti je li im zao završetak prioritet. Proširenje ovog završetka igračima bi pružilo ispunjenije iskustvo i učinilo ga vrijednim putom za istraživanje. Pružanje dodatnog konteksta i posljedica dodalo bi dubinu pripovijesti i omogućilo igračima da bolje razumiju posljedice svojih izbora.

