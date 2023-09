Assassin's Creed Mirage: Povratak korijenima serije Assassin's Creed

By

Assassin's Creed Mirage označava značajnu prekretnicu za Ubisoft Bordeaux, budući da je to prvi put da je studio vodio razvoj na potpunom izdanju igre. Poznati po radu na Valhallinom DLC-u Wrath of the Druids, Bordeaux je odabran za razvoj manjeg i fokusiranijeg Miragea, koji je izvorno trebao biti DLC za Valhallu prije nego što postane samostalna avantura. Smješten u povijesnom gradu Bagdadu, Mirage ima za cilj vratiti se korijenima serije Assassin's Creed i odati počast izvornoj igri.

Jedan od ključnih aspekata Miragea je njegov naglasak na nevidljivosti i izviđanju, čime se vraća klasični Assassin's Creed gameplay. Društveno spajanje se vratilo, omogućujući igračima da se neprimjetno stope s gomilom i kreću prometnim ulicama Okruglog grada Bagdada. Parkour je također istaknuta značajka, jer igrači mogu prelaziti gradom koristeći krovove i izvoditi akrobatske pokrete kako bi izbjegli borbu. Osim toga, brzo putovanje do sinkroniziranih vidikovaca dostupno je onima koji preferiraju brži način prijevoza.

Sam Okrugli grad impresivno je okruženje, s kanalima, zelenilom i posebnim četvrtima s arhitekturom koja podsjeća na prvu igru ​​Assassin's Creed. Svaki okrug nudi jedinstveno iskustvo, kao što je Karkh, užurbani tržni grad, i Abbasiyah, dom Kuće mudrosti u kojoj znanstvenici proučavaju matematiku i filozofiju. Pozornost posvećena detaljima u gradskom dizajnu doprinosi impresivnom iskustvu Miragea.

Uz grad, Mirage također predstavlja područja poznata kao The Wilderness, pružajući otvorenije i ekspanzivnije okruženje slično modernim igrama Assassin's Creed. Ova područja nude osvježavajuću promjenu ritma i nije ih potrebno istraživati ​​za glavno iskustvo Miragea vođeno pričom. Bilo da igrači više vole zatvorena urbana okruženja ili otvorenu divljinu, Mirage nudi najbolje od oba svijeta.

Iako se Mirage prvenstveno fokusira na iskustva Basima Ibn Ishaqa u Bagdadu, postoje i trenuci smješteni u suvremenu priču. Međutim, ti su trenuci ograničeni, s glavnim naglaskom na Basimovo putovanje. Još jedna značajna lokacija u igri je tvrđava Alamut, koja služi kao poligon za obuku Skrivenih i prikazuje prethodnu predaju Assassin's Creeda.

Mirage uvodi nove mehanike igranja kao što je sustav ozloglašenosti, gdje će NPC-ovi reagirati na radnje igrača. Neuspješni zadaci poput džeparenja mogu rezultirati time da NPC upozori stražare i poveća razinu ozloglašenosti igrača. Kako bi izbjegli otkrivanje, igrači mogu upotrijebiti strategije kao što je podmićivanje glazbenika kako bi stvorili smetnje ili uključivanje u borbu kao posljednje sredstvo.

Assassin's Creed Mirage nudi nešto i za dugogodišnje obožavatelje i za novopridošlice u franšizi. Obožavatelji će cijeniti uskršnja jaja i reference na širu predaju Assassin's Creeda, dok pridošlice mogu uskočiti u seriju s Mirageom kao svojim prvim iskustvom. Sa svojim fokusom na nevidljivost, parkour i povratak korijenima serije, Mirage je spreman pružiti uzbudljivu i impresivnu avanturu Assassin's Creed.

