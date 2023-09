Apple navodno odgađa izdavanje MacBookova s ​​M3

Apple’s plans to release MacBooks powered by the new M3 processor this year may be delayed, according to Apple analyst Ming-Chi Kuo. This contradicts earlier reports that suggested the new MacBooks would be available by September. The rumors were fueled by Bloomberg reporter Mark Gurman’s claim that Apple was scaling down its usual Mac-focused event in October, hinting at a possible quiet release of a new product through a press release.

Apple typically holds events to announce its new chip launches, so it is unlikely that the company would unveil the M3 solely through a press release. Speculation suggests that Apple might introduce the M3 chipset in an updated 24-inch iMac, as that device has not been updated since 2020 and still uses the outdated M1 chip.

Dodatna težina Kuovom izvješću je činjenica da je Apple već posvetio pozornost svojim Mac računalima ove godine, s najavom novog 15-inčnog MacBook Aira, Mac Studija i Mac Proa u lipnju. Unatoč potencijalnom kašnjenju, očito je da se Apple priprema za izdavanje uređaja s M3 pogonom. Izvješća pokazuju da je Apple osigurao jednogodišnju zalihu N3 (3nm) čvora proizvođača čipova TSMC-a, na kojem je M3 navodno izgrađen.

Ako M3 bude lansiran ove godine, očekuje se da će biti dostupan u samo nekoliko uređaja, jer prethodna izvješća sugeriraju da će modeli M3 Pro i M3 Max biti zadržani do 2024. Očekuje se da će M3 donijeti značajno poboljšanje performansi u Appleova linija, koja nadmašuje inkrementalnu nadogradnju koju nudi M1.

Do sada, Apple nije dao nikakve službene izjave u vezi s izdavanjem MacBookova s ​​M3. Povijesno gledano, Apple svoj jesenski Mac događaj održava sredinom listopada, a najave se događaju tjedan dana prije. Stoga ne bi trebalo proći predugo prije nego što dobijemo više informacija od tvrtke.

Izvori:

– Luke Larsen / Digitalni trendovi

- Bloomberg