Web stranica Apple Store postaje offline prije lansiranja iPhonea 15

Web-mjesto Apple Storea privremeno je isključeno u utorak ujutro, samo nekoliko sati prije dugo očekivanog predstavljanja iPhonea 15. Na odredišnoj stranici prikazana je poruka u kojoj se navodi da je web-mjesto u tijeku ažuriranja i poziva posjetitelje da ponovno posjete uskoro. Plavo-sivi animirani Appleov logo, također povezan s događajem predstavljanja iPhonea 15, prikazan je zajedno s radnom vezom na livestream.

Glavni izvršni direktor Applea Tim Cook trebao bi predstaviti najnoviju verziju vodećeg proizvoda tvrtke u 1:15 ET u kinu Steve Jobs u Apple Parku. Ostaje nejasno je li pad web stranice rezultat ogromnog interesa za iPhone XNUMX ili Apple mijenja svoje internetsko tržište.

Očekuje se da će iPhone 15 biti pušten u prodaju 22. rujna, s tri modela dostupna po različitim cijenama. Standardna verzija počet će od 799 dolara, dok će Pro Max opcija koštati 1,099 dolara. Jedna značajna promjena u iPhoneu 15 je usvajanje USB-C standardnog priključka za punjenje, prema mandatu Europske unije. Ovaj potez označava odstupanje od Appleovog vlastitog Lightning priključka za punjenje.

Glasine koje okružuju iPhone 15 uključuju uvođenje "Akcijskog gumba", koji će korisnicima omogućiti brzi pristup raznim funkcijama i postavkama bez otključavanja uređaja ili navigacije kroz aplikacije. Iako su detalji rijetki, stručnjaci vjeruju da bi ovaj gumb mogao razlikovati iPhone 15 Pro od prethodnih modela.

Apple obično predstavlja novi proizvod u jesen, a iPhone 14 je izdan u rujnu prošle godine. Dionice kompanije, koje su nedavno dosegle rekordnu tržišnu kapitalizaciju od 3 trilijuna dolara, doživjele su lagani pad tijekom ranojutarnjeg trgovanja u utorak.

